6-метровый монстр: рыбак нашел на пляже вымирающую акулу со странным телом (фото)

Лисьи акулы занесены в "красный список" Международного союза охраны природы как вид на пороге вымирания.

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Рыбак Джейсон Мойс из Сиднея (Австралия) прогуливался по берегу Севен-Майл в городке Шолхейвене (Новый Южный Уэльс), когда вдруг наткнулся на странное существо, хвост которого был длиннее тела. Подробнее об этом случае пишет издание What's The Jam.

Джейсон, рыбак во втором поколении, сделал несколько фотографий мертвой туши и позже идентифицировал ее как лисью акулу — редкий глубоководный вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Эти хищницы вырастают в длину около 20 футов (около 6 метров). Они имеют большие косые плавники, а верхняя часть их хвоста составляет около половины общей длины.

Лисьи акулы занесены в "красный список" Международного союза охраны природы как вид на пороге вымирания. Охотники целенаправленно ловят их, чтобы получить мясо, которое считается особенно ценным.

Рыбак Джейсон Мойс нашел тело странной акулы Фото: What's The Jam

"Акулы — агрессивные хищники, которые находятся на вершине пищевой цепи, они поглощают стаи меньших рыб, в частности сельди и скумбрий, реже — кальмаров и морских птиц", — объясняет представитель Национальной службы морского рыболовства (NOAA).

Кстати, фотограф Алекс Эйткенхед во время пробежки в прошлом году наткнулся на еще одну лисью акулу.

"Она была в очень хорошем состоянии — без повреждений или ранений. Однако у акулы не было глаз, хотя это обычное явление, ведь туша была в воде нескольких дней после смерти", — пояснил Эйткенхед.

Напомним, ранее Фокус писал, что стримерша Натали Рейнольдс поймала акулу во время рыбалки и поцарапала ягодицы, пытаясь оседлать ее ради фото. Девушка не впервые попадает в неприятную ситуацию. В январе блогершу раскритиковали после того, как она во время своей трансляции поймала и заколола дикого кабана.

Кроме того, спасатели стали свидетелями того, как напуганная большая белая акула отчаянно барахталась на мелководье. Инцидент случился перед боулинг-клубом на побережье Кингсклиф, неподалеку от границы с Квинслендом.