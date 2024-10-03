6-метровий монстр: рибалка знайшов на пляжі вимираючу акулу з дивним тілом (фото)

Акули-лисиці занесені до "червоного списку" Міжнародного союзу охорони природи як вид на порозі вимирання.

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Рибалка Джейсон Мойс з Сіднея (Австралія) прогулювався берегом Севен-Майл у містечку Шолхейвені (Новий Південний Уельс), коли раптом натрапив на дивну істоту, хвіст якої був довшим за тіло. Детальніше про цей випадок пише видання What's The Jam.

Джейсон, рибалка у другому поколінні, зробив кілька фотографій мертвої туші й згодом ідентифікував її як акулу-лисицю — рідкісний глибоководний вид, що перебуває під загрозою зникнення.

Ці хижачки виростають завдовжки близько 20 футів (близько 6 метрів). Вони мають великі косі плавники, а верхня частка їхнього хвоста становить близько половини загальної довжини.

Акули-лисиці занесені до "червоного списку" Міжнародного союзу охорони природи як вид на порозі вимирання. Мисливці цілеспрямовано полюють на них, аби отримати м'ясо, яке вважається особливо цінним.

Рибалка Джейсон Мойс знайшов тіло акули-лисиці Фото: What's The Jam

"Акули — агресивні хижаки, які знаходяться на вершині харчового ланцюга, вони поглинають зграї менших риб, зокрема оселедців і скумбрій, рідше — кальмарів та морських птахів", — пояснює представник Національної служби морського рибальства (NOAA).

До речі, фотограф Алекс Ейткенхед під час пробіжки торік натрапив на ще одну акулу-лисицю.

"Вона була в дуже хорошому стані — без пошкоджень чи поранень. Однак в акули не було очей, хоча це звичайне явище, адже туша була у воді декількох днів після смерті", — пояснив Ейткенхед.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що стримерка Наталі Рейнольдс спіймала акулу під час риболовлі та подряпала сідниці, намагаючись осідлати її заради фото. Дівчина не вперше потрапляє в неприємну ситуацію. В січні блогерку розкритикували після того, як вона під час своєї трансляції спіймала та заколола дикого кабана.

Крім того, рятувальники стали свідками того, як налякана велика біла акула відчайдушно борсалася на мілководді. Інцидент трапився перед боулінг-клубом на узбережжі Кінгскліф, неподалік від кордону з Квінслендом.