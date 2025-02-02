Знайшли тушу білої акули: зі смертоносною хижачкою розправилась "загадкова істота" (фото)

Тушу величезної білої акули виявили на південному сході Австралії в жовтні 2023 року. Кількість та характер ран, що були на її тілі, тоді спантеличили вчених.

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Через рік після того, як вчені знайшли понівечену тушу великої білої акули, шляхом аналізу ДНК вдалось встановити загадкову істоту, яка жорстоко розправилась з хижачкою. Детальніше про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Ecology and Evolution.

Тушу величезної білої акули, відомої як Carcharodon carcharias, виявили на південному сході Австралії в жовтні 2023 року. Кількість та характер ран, що були на її тілі, тоді спантеличили вчених. Як вдалось встановити потім, за жахливий напад відповідальні дві тварини — косатки, також відомі як кити-вбивці, та широконосі семизяброві акули (Notorynchus cepedianus).

Туша білої акули

"Туша привернула увагу громадськості через свої габарити та сліди численних укусів. Хоча голова, хребет та плавники були неушкодженими, середня частина тіла, зокрема печінка, травні та репродуктивні органи, була відсутніми", — йдеться у публікації.

Білу акулу вбила косатка Фото: Ecology and Evolution

За словами вчених, 50-сантиметрові рани нагадували укуси косаток. Вони зібрали 15 мазків генетичного матеріалу і визначили, що найбільша рана була нанесена саме косаткою. У трьох менших пошкодженнях знайшли ДНК широконосої семизябрової акули.

Випадки почастішали

Зазначається, що протягом останнього десятиліття з Південної Африки все частіше надходять тривожні повідомлення про випадки нападу косаток на білих акул. "Ці результати доводять факт полювання косаток на білих акул. Зокрема, нападники з’їдають печінку жертви. Хижацтво такого роду є більш поширеним у світі, аніж вважалося раніше", — пояснюють у звіті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що рибалка Джейсон Мойс з Сіднея (Австралія) прогулювався берегом Севен-Майл у містечку Шолхейвені (Новий Південний Уельс), коли раптом натрапив на дивну істоту, хвіст якої був довшим за тіло.

Крім того, рятувальники стали свідками того, як налякана велика біла акула відчайдушно борсалася на мілководді. Інцидент трапився перед боулінг-клубом на узбережжі Кінгскліф, неподалік від кордону з Квінслендом.