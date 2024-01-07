Риба вагою до шести тонн: на пляжі у Великій Британії знайшли рештки гігантської акули (фото)

Знайдений екземпляр однієї з найбільших у британських водах риб, найімовірніше, підліткового віку. Дорослі хижаки досягають 12 метрів у довжину, а ширина їхніх щелеп — майже метр.

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У Великій Британії на одному з пляжів у гирлі Ліверпульської затоки знайшли рештки гігантської акули завдовжки 15 футів (4,6 метрів). Знахідку виявив 72-річний житель Нью-Брайтона Стівен Девіс під час ранкової пробіжки, повідомило видання The Liverpool Echo.

"Я біг пляжем і подумав, що це таке? Останки були досить великими. Я розмовляв з рибалкою і він сказав, що це гігантська акула, яку міг принести приплив. Я ніколи не зустрічав нічого подібного раніше", — поділився він враженнями.

Гігантську акулу знайшли на пляжі в Нью-Брайтоні

Гігантська акула — друга за величиною риба, що мешкає у водах Великої Британії. Вони пересуваються повільно і харчуються зоопланктоном. Ширина щелеп хижака досягає одного метра. Всесвітній фонд дикої природи зазначає, що цей вид найчастіше зустрічається влітку на узбережжях південно-західної Англії, Уельсу, острова Мен і західної Шотландії.

Незважаючи на значний розмір, знайдена в Нью-Брайтоні акула, найімовірніше, була в підлітковому віці. Дорослі гігантські акули можуть досягати 12 метрів у довжину і важити до шести тонн.

"Акула може бути величезною, але ми дуже мало знаємо про цього невловимого гіганта. Взимку вони мігрують на великі відстані, деякі особини бачили біля Азорських островів і біля Ньюфаундленда. Іноді їх викидає на берег мертвими через шторми", — розповідають фахівці.

Нагадаємо, 61-річний рибалка Вілл Франсен вийшов у море один на човні та спіймав величезного марліна. Раби була настільки сильною, що чоловік не впорався з нею і його викинуло за борт. У підсумку рибалка провів 24 години в океані.

Фокус уже писав, що акулам потрібно постійно рухатися у воді. Якщо вони зупиняться, потік води й кисню через зябра зупиниться і вони помруть.