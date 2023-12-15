Дуже дивна поведінка акул в океані збила вчених з пантелику: дрімали на морському дні та позіхали (відео)

Раніше дослідники вважали, що сірі рифові акули повинні постійно рухатися, щоб вижити у воді, але виявилося, що це не так.

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Більшість риб в океані, зокрема й найгрізніші морські хижаки — акули, повинні продовжувати рухатися, щоб вижити у воді. В іншому разі потік води й кисню через зябра зупиниться і вони просто помруть, Science Alert.

Проте більшість риб все ж таки дають собі деякий перепочинок, зупиняючись на перерву, відкриваючи та закриваючи рот — таким чином вода продовжує рухатися через зябра. Але не всім так пощастило, є також види, які не можуть дозволити собі такої розкоші, як перепочинок, а тому змушені постійно рухатися вперед. Їх називають облігатними плунжерними вентиляторами, і на відміну від своїх малорухомих побратимів, вони не можуть використовувати рот для прокачування води через зябра, перебуваючи в нерухомому стані.

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До таких видів раніше вчені віднесли та сірих рифових акул (Carcharhinus amblyrhynchos), проте нове спостереження дайверів за акулами в океані все змінило. Занурившись на морське дно, дослідники помітили кілька акул, які дрімали під укриттям скелястих рифових уступів, що нависали. Однак більш дивним здавалося те, що вони залишалися нерухомими.

Дослідники наблизилися до акул і помітили, що їхні тіла справді залишалися нерухомими, тоді як нижні щелепи здіймалися й опускалися точно так само, як у видів, які використовують букальну помпу — рух відкриття та закриття рота, щоб "дихати" в стані спокою.

Сірі рифові акули відпочивають під скелястим оголенням на Сейшельських островах Фото: Sea Change Project

Одним із дайверів, яким вдалося зробити це відкриття, виявився кінорежисер Крейг Фостер, найвідоміший документальним фільмом 2020 року "Мій учитель-восьминіг". Пізніше він також став співавтором статті, де вчені описали поведінку сірих рифових акул, яка буквально перевернула все, що ми знали про їхню поведінку з ніг на голову.

Дослідники зазначають, що це не поодинока поведінка сірих рифових акул: вперше три особини були помічені сплячими ще у вересні 2023 року. Під час повторного відвідування цього місця 2023 року вчені помітили ще чотири акули, які відпочивали на морському дні.

Під час усіх цих спостережень дайвери трималися від акул на відстані, щоб не потривожити їхній сон. У середньому морські тварини спали від 15 до 40 хвилин. За словами керівника дослідження в Дослідницькому центрі Save Our Seas D'Arros на Сейшельських островах, морського біолога Роберта Баллока, дивовижним видається те, що цей вид є добре вивченим — вченим багато що відомо про біологію, фізіологію, поведінку та екологію сірих рифових акул. Однак відкриття цієї поведінки вкотре доводить, як багато ще всього невідомо науковцям.

Раніше Фокус писав про те, що щось в океані безжально випатрало велику білу акулу: вчені розшукали вбивцю.