Очень странное поведение акул в океане сбило ученых с толку: дремали на морском дне и зевали (видео)

Ранее исследователи полагали, что серые рифовые акулы должны постоянно двигаться, чтобы выжить в воде, но оказалось, что это не так.

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Большинство рыб в океане, в том числе и самые грозные морские хищники — акулы, должны продолжать двигаться, чтобы выжить в воде. В противном случае поток воды и кислорода через жабры остановится и они попросту умрут, Science Alert.

Однако большинство рыб все же дают себе некоторую передышку, останавливаясь на перерыв, открывая и закрывая рот — таким образом вода продолжает двигаться через жабры. Но не всем так повезло, есть также виды, которые не могут позволить себе такой роскоши, как передышка, а потому вынуждены постоянно двигаться вперед. Их называют облигатными плунжерными вентиляторами и в отличие от своих малоподвижных собратьев, они не могут использовать рот для прокачки воды через жабры в неподвижности.

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К таким видам ранее ученые отнесли и серых рифовых акул (Carcharhinus amblyrhynchos), однако новое наблюдение дайверов за акулами в океане все изменило. Погрузившись на морское дно исследователи заметили несколько акул, дремлющими под укрытием скалистых, нависающих рифовых уступов. Однако более удивительным казалось то, что они оставались неподвижными.

Исследователи приблизились к акулам и заметили, что их тела действительно оставались неподвижными, тогда как нижние челюсти поднимались и опускались точно также, как у видов, использующих буккальную помпу — движение открытия и закрытия рта, чтобы "дышать" в состоянии покоя.

Серые рифовые акулы отдыхают под скалистым обнажением на Сейшельских островах Фото: Sea Change Project

Одним из дайверов, которым удалось сделать это открытие оказался кинорежиссер Крейг Фостер, наиболее известный документальным фильмом 2020 года "Мой учитель-осьминог". Позже он также стал соавтором статьи, где ученые описали поведение серых рифовых акул, которое буквально перевернуло все, что мы знали об их поведении с ног на голову.

Исследователи отмечают, что это не единичное поведение серых рифовых акул: впервые три особи были замечены спящими еще в сентябре 2023 года. Во время повторного посещения этого места в 2023 году ученые заметили еще четыре акулы, отдыхающих на морском дне.

Во время всех этих наблюдений дайверы держались от акул на расстоянии, чтобы не потревожить их сон. В среднем морские животные спали от 15 до 40 минут. По словам руководителя исследования в Исследовательском центре Save Our Seas D'Arros на Сейшельских островах, морского биолога Роберта Баллока, удивительным кажется то, что этот вид является хорошо изученным — ученым многое известно о биологии, физиологии, поведении и экологии серых рифовых акул. Однако открытие этого поведения в очередной раз доказывает, как много еще всего неизвестно ученым.

Ранее Фокус писал о том, что нечто в океане безжалостно распотрошило большую белую акулу: ученые разыскали убийцу.