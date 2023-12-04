Нечто в океане безжалостно распотрошило большую белую акулу: ученые разыскали убийцу (фото)

Исследователи наконец-то могут с уверенностью назвать того, кто разорвал грозного хищника на части и вырвал внутренности из брюха акулы.

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Большие белые акулы заработали репутацию одних из самых грозных хищников в океане, с которыми лучше не встречаться нос к носу. Однако недавно на пляже на юге Австралии на берег выбросило тело большой белой акулы, точнее то немногое, что от него осталось, пишет Science Alert.

В октябре 2023 года ученые обнаружили на пляже голову, часть туловища, хвост и плавники высшего хищника. Увы, лишь осмотрев останки исследователи не смогли назвать убийцу, хотя некоторое подозрение на косаток. Тогда ученые собрали биологический материал из ран жертвы и отправили его в лабораторию.

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По словам водного эколога из Университета Дикина Адама Миллера, они с коллегами изучили образцы и обнаружили, что убийца буквально оставил на месте преступления "дымящийся пистолет" — образцы тканей были наполнены ДНК. В результате Миллер с командой смогли подтвердить, что большая белая акула погибла от мощных зубов косаток — следы укусов полностью типичны для этих хищников.

Отметим, что ранее косатки (Orcinus orca) уже были пойманы на горячем в Южной Африке, когда пытались приготовить сашими из больших белых акул. Кроме того, ученые замечали подобное поведение у косаток в Южной Австралии. Однако по словам Миллера, данное убийство стало первым свидетельством хищничества косаток в австралийских водах.

Большая белая акула была в длину 4,9 метра Фото: Portland Bait and Tackle

Ученые также выяснили, что всего за несколько дней до убийства косатки, в здешних водах кружили около семи китов-убийц. Среди них ученым удалось идентифицировать трех косаток по отличительным знакам: самцов Бент, Тип и Риппл.

Известно, что косатки питают слабость к жирной и питательной печени акул: они атакуют низ живота хищника и высасывают печень. В Южной Африке пара косаток-серийных убийц по прозвищу Порт и Правый борт терроризировала побережье Гансбаай с 2015 года, выпотрошив по меньшей мере восемь больших белых акул и заставив других акул покинуть этот район.

Отметим, что в водах Австралии большие белые косатки являются уязвимым видом — в здешних водах их осталось всего около 300 особей. При этом косатки являются их единственными известными врагами, способными разорвать на части грозных хищников.

Считается, что в Австралии обитают две стаи косаток, каждая из которых насчитывает десятки особей. В результате ученые подозревают, что нападения косаток на больших белых акул могут участиться — так как киты учат друг друга тактикам охоты и хищническому поведению.

Ранее Фокус писал о том, что косатки час реанимировали старика Ханчи: ученые впервые засняли последние минуты жизни кита.