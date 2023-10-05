Костью поперек горла. Одно маленькое существо отомстило косатке за все терзания в океане

Исследователи считают, одной выдре все же удалось одолеть грозного хищника, пусть и ценой собственной жизни.

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Люди считают больших белых акул самыми грозными хищниками в океане, однако реальность такова, что это место давно и прочно заняли косатки. Эти существа группами нападают на людей, терзают морских свиней удовольствия ради, а недавно ученым стало известно о том, что косатки буквально изгнали целую популяцию акул у берегов Южной Африки, пишет Science Alert.

Впрочем, новое исследование показывает, что отпор грозному хищнику смогло дать маленькое морское существо, чьи размеры и навыки охоты несоизмеримы с грозными косатками. И все же, животное буквально встало "костью поперек горла" грозной косатке и убило ее.

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Речь о теле мертвой косатки, которое было обнаружено на берегу еще в 2020 году. Тогда вскрытие показало, что ее желудок был полон выдр, а одна из них и вовсе застряла в горе. Теперь исследователи полагают, что именно эта последняя выдра и стала причиной смерти мертвой косатки.

Ученые изучили тело косатки и обнаружили, что это была взрослая самка, достигающая в длину впечатляющих 6,3 метра. Любопытно, что на теле кита не было явных признаков травм, что весьма удивило исследователей. Позже вскрытие расставило все точки над "і". Ученые обнаружили, что тело выдры, застрявшей в горле косатки было повернуто головой к желудку кита.

Кроме того во время вскрытия в желудке косатки обнаружили чуть более 250 верхних и нижних частей клювов головоногих моллюсков, это предполагает, что самка нередко питалась кальмарами. Само по себе это уже весьма любопытно, ведь, как правило, косатки предпочитают питаться кальмарами, тюленями и морскими котиками, а также китами. Кроме того, эти грозные хищники обычно разрывают своих жертв и поедают лишь самые лакомые куски, например, печень акул. Однако на этот раз самка косатки буквально проглатывала жертв целиком, что весьма удивило исследователей.

Акула проглотила 7 выдр Фото: Sergey Fomin

Отметим, что осмотр тела косатки также показал явные признаки выпадения влагалища, что также могло послужить причиной смерти. Однако ученые считают, что более вероятной причиной смерти все же встала та самая роковая выдра, застрявшая в глотке косатки, что привело к удушью.

Несмотря на всю трагичность этого эпизода исследователи рады, что смогли узнать больше о жизни этих грозных хищников в океане. Во-первых, результаты ДНК тестирования показали, что самка относится к косаткам Бигга, которые, как считалось ранее, не заплывают в столь отдаленные места. Во-вторых, рацион косаток, вероятно, в действительности может быть более разнообразным, чем считали ученые. В-третьих, некоторые представители этого вида используют особенный способ кормления, проглатывая жертву целиком.

Ранее Фокус писал о том, что косатка умерла загадочной смертью, проглотив целиком 7 крупных животных.