Сбежали, поджав плавники. Косатки изгнали больших белых акул в Южной Африке

В течение многих лет тела грозных хищников находили растерзанными на местном побережье, те, кому удалось выжить, ретировались, чтобы избежать неприятностей.

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Многие годы тела больших белых акул находили на берегах залива Фолс-Бэй и Гансбаай в Южной Африке. Изучив тела, ученые поняли, что у них чего-то не хватает, а именно печени. Со временем стало понятно, что на грозных хищников нападают не менее грозные косатки, пишет Science Alert.

Однако затем произошло нечто странное, тела акул больше не находили, выброшенными на побережье. Да и в местных водах они, по-видимому, перестали появляться. И это при том, что воды у Южной Африки считаются одними из самых известных мест больших белых акул. Хищники попросту исчезли.

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По словам эколога из музея Мичиганского государственного университета Мишель Джуэлл, уменьшение численности акул на этой территории было "настолько драматичным, быстрым и неслыханным", что массовая гибель хищников стала обрастать самыми невероятными теориями. Некоторые из них предполагали, что во всем виноват чрезмерный вылов рыбы, которой питаются хищники, да и самих акул.

Однако новое исследование предполагает, что акулы вовсе не вымерли у берегов Южной Африки, в действительности тем, кому удалось выжить, ретировались, чтобы избежать нападений со стороны косаток.

Ученые полагают, что популяция южноафриканских акул попросту переместилась на восток, ближе к заливу Алгоа и береговой линии Квазулу-Натал. В ходе исследования ученые также рассмотрели основные возможные причины миграции больших белых акул, в том числе сокращение добычи в регионе и быстрое размножение в районах, где было зарегистрировано большое количество новых наблюдений акул.

В конечном итоге ученые пришли к выводу, что большие белые бежали, чтобы избежать стычек с косатками. Авторы исследования также отмечают, что их выводы подтверждаются поведением белых акул в других частях мира. В Северной Америке, например, на юго-востоке Фараллонских островов были зафиксированы случаи бегства больших белых акул из охотничьих угодий после появления косаток.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли как косатки лакомятся огромной белой акулой.