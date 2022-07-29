Убили и съели печень. Ученые впервые засняли как косатки лакомятся огромной белой акулой (видео)

Ученые получили доказательства своей теории, которая объясняет причину исчезновения белых акул у побережья Южной Африки.

С помощью дрона ученые из ЮАР впервые запечатлели на видео факт нападения косаток на почти 3-метровую белую акулу в океане недалеко от столицы южноафриканского государства Кейптауна. Косатки не только напали на белую акулу, но и разорвали ее на части, при этом съели ее наиболее питательный орган – печень, сообщает Daily Mail.

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С 2017 года ученые из ЮАР фиксируют случаи нападения косаток на белых акул. Некоторые туши акул выбросило за это время на берег, но ученые считают, что много останков акул покоится на морском дне. Ученые ранее предположили, что нападения на акул совершают косатки особого вида, как уже писал Фокус.

[ + – ] С 2017 года ученые из ЮАР фиксируют случаи нападения косаток на белых акул. Некоторые туши акул выбросило за это время на берег, но ученые считают, что много останков акул покоится на морском дне Фото: Daily Mail

Они выделили двух представителей косаток, которых заподозрили в серийных убийствах белых акул. Эти косатки не только убивали акул, но и ели их печень, а иногда даже сердце. Печень считается любимым органом косаток, которые могут охотиться на белых акул. Но теперь ученые считают, что нападения косаток на белых акул является одной из причин того, что эти рыбы исчезли из морского региона возле столицы ЮАР Кейптауна.

Косатки убили и съели белую акулу

На видео, которое опубликовала в своем Instagram биолог из ЮАР Элисон Таунер видно, как три косатки окружили белую акулу, одна из них напала на рыбу и вырвала у нее печень. Две другие косатки наблюдают за тем, как голубые воды океана становятся кроваво-красными. По словам Таунер, дрон зафиксировал на видео один из самых невероятных моментов в природе.

Белые акулы часто появлялись у берегов Южной Африки и обустроили здесь постоянные места своего обитания, так как в этом регионе находится огромная популяция капских морских котиков. А для белых акул эти животные являются главным лакомством.

[ + – ] Три косатки окружили белую акулу, одна из них напала на рыбу и вырвала у нее печень. Две другие косатки наблюдали за тем, как голубые воды океана становятся кроваво-красными Фото: Daily Mail

Но начиная с 2019 года ученые фиксируют миграцию белых акул подальше из этого морского региона. Можно сказать, они практически исчезли и их очень редко можно увидеть здесь.

[ + – ] С помощью дрона ученые из ЮАР впервые запечатлели на видео факт нападения косаток на почти 3-метровую белую акулу в океане недалеко от столицы ЮАР Кейптауна. Фото: Daily Mail

По словам Таунер, казалось бы белая акула, знаменитый морской хищник могла бы одержать верх над косатками, но все же эти рыбы не такие изворотливые и меньше по размерам, чем киты, на которых иногда пытаются напасть косатки. Кстати, Фокус уже писал о том, что ученые впервые в истории зафиксировали факт убийства косатками огромного по размерам взрослого синего кита.

"Мы считаем, что изменение климата, загрязнение океана и конечно же, нападения косаток привели к исчезновению белых акул в данном регионе", — говорит Таунер.

По словам ученых, то что косатки стали часто нападать на белых акул говорит о том, что сократилась популяция другой пищи, что также связано с изменениями климата и повышением температуры океана.

[ + – ] По словам ученых, то что косатки стали часто нападать на белых акул говорит о том, что сократилась популяция другой пищи, что также связано с изменениями климата и повышением температуры океана Фото: Daily Mail

"Мы выяснили, что косатки охотятся на молодых белых акул, а это еще больше повлияет на развитие и так уязвимой популяции этих хищных рыб. Акул вылавливают в рамках рыбного промысла, их уничтожают, чтобы они не мешали отдыхающим здесь людям, а теперь их убивают еще и косатки", — говорит Таунер.

Косатки и белые акулы

[ + – ] Косатки Фото: wikipedia

Косатки могут достигать в длину от 5 до 8 метров, скорость их движения в воде достигает 55 км/ч. Они могут весить до 6 тонн и прожить 100 лет.

[ + – ] Белая акула Фото: fraza.com