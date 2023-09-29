Втекли, підібгавши плавники. Косатки вигнали великих білих акул у Південній Африці

Протягом багатьох років тіла грізних хижаків знаходили розтерзаними на місцевому узбережжі, ті, кому вдалося вижити, відступили, щоб уникнути неприємностей.

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Багато років тіла великих білих акул знаходили на берегах затоки Фолс-Бей і Гансбаай у Південній Африці. Вивчивши тіла, вчені зрозуміли, що у них чогось не вистачає, а саме печінки. Згодом стало зрозуміло, що на грізних хижаків нападають не менш грізні косатки, пише Science Alert.

Однак потім сталося щось дивне, тіла акул більше не знаходили, викинутими на узбережжі. Та й у місцевих водах вони, мабуть, перестали з'являтися. І це при тому, що води біля Південної Африки вважаються одними з найвідоміших місць великих білих акул. Хижаки просто зникли.

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За словами еколога з музею Мічиганського державного університету Мішель Джуелл, зменшення чисельності акул на цій території було "настільки драматичним, швидким і нечуваним", що масова загибель хижаків стала обростати найнеймовірнішими теоріями. Деякі з них припускали, що в усьому винен надмірний вилов риби, якою харчуються хижаки, та й самих акул.

Однак нове дослідження припускає, що акули зовсім не вимерли біля берегів Південної Африки, насправді ті, кому вдалося вижити, відступили, щоб уникнути нападів з боку косаток.

Вчені вважають, що популяція південноафриканських акул просто перемістилася на схід, ближче до затоки Алгоа і берегової лінії Квазулу-Натал. Під час дослідження вчені також розглянули основні можливі причини міграції великих білих акул, зокрема скорочення видобутку в регіоні та швидке розмноження в районах, де було зареєстровано велику кількість нових спостережень акул.

Зрештою вчені дійшли висновку, що великі білі бігли, щоб уникнути сутичок із косатками. Автори дослідження також зазначають, що їхні висновки підтверджуються поведінкою білих акул в інших частинах світу. У Північній Америці, наприклад, на південному сході Фараллонських островів були зафіксовані випадки втечі великих білих акул з мисливських угідь після появи косаток.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли як косатки ласують величезною білою акулою.