Косатки, які люблять печінку, змусили цілу популяцію білих акул покинути свої рідні води (фото)

Учені з'ясували, що сотні білих акул біля берегів південної Африки покинули свої місця проживання, не в останню чергу через загрозу нападу косаток.

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Група морських біологів із Південної Африки, США та Канади провела масштабне дослідження і виявила, що сотні білих акул залишили свої рідні води біля берегів Південної Африки і рушили далі на схід, щоб вижити, пише Live Science.

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Біля берегів Південної Африки існує одна з найбільших у світі популяцій білих акул. Але за останні 12 років їхня кількість у цьому регіоні знижується, і вчені вважають, що хижі риби обирають інші місця проживання або зникають.

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Але білі акули є дуже важливим морським видом, адже вони, будучи вищими хижаками, підтримують здоровий баланс місцевих екосистем. Якщо акул стає менше — страждає вся екосистема, бо порушується її стабільність.

Біла акула Фото: Live Science

Щоб з'ясувати, в чому причина зменшення кількості білих акул у цьому регіоні, вчені вивчили тенденції зміни їхньої чисельності та зміни в розподілі популяції білих акул біля берегів Південної Африки. Виявилося, що не у всіх місцях знизилася кількість білих акул.

Ці хижаки можуть жити понад 70 років, і на кожному життєвому етапі вони поводяться по-різному. Наприклад, молодші білі акули, особливо самці плавають ближче до берега, а доросліші риби, особливо самки, відпливають далі в океан. На їхні переміщення впливають температура води, а також доступність їжі. Вчені вважають, що зміна клімату може відігравати свою роль у переміщенні білих акул зі своїх постійних місць проживання.

Ще одним фактором, який сильно вплинув на життя білих акул біля берегів Південної Африки стали частіші за останні роки напади на них косаток, які люблять з'їдати акулячу печінку. Нещодавні спостереження засвідчили, що косатки стали нападати не тільки на білих акул, а й на їхніх менших родичів.

Ще одним фактором, який сильно вплинув на життя білих акул біля берегів Південної Африки, стали частіші за останні роки напади на них косаток Фото: Live Science

Вчені дійшли висновку, що зв'язок між переміщенням білих акул зі своїх звичайних місць проживання далі на схід також пов'язаний з тим, що вони стають жертвами нападу косаток. Зовсім недавно біля берегів Південної Африки зграя косаток вбила щонайменше трьох білих акул, і кілька сотень хижих риб, які залишилися, покинули цей регіон.

Ще одним фактором, що впливає на зникнення акул із рідних вод, учені називають рибальський промисел.

За словами вчених, білі акули дуже рідко нападають на людину, але їхнє переміщення в нові місця проживання і скупчення у великій кількості може створити загрози для людей, які відпочивають на пляжах на півдні Африки. Наприклад, торік тут загинули двоє людей після того, як на них напали білі акули.

Фокус уже писав про те, що косатки володіють складною технікою полювання, яка не залишає жертві шансів. Косатки давно прославилися своїми нападами в океані, проте лише деякі з них здатні застосовувати унікальну техніку переслідування здобичі.