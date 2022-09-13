Ідеальні хижаки. Косатки мають складну техніку полювання, яка не залишає жертві шансів (відео)

Кити-вбивці давно прославилися своїми нападами в океані, проте лише деякі з них здатні застосовувати унікальну техніку переслідування здобичі.

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Косатки — найбільші м'ясоїдні дельфіни, їх також називають китами-вбивцями. І недарма. Дослідникам давно відомо, що ці ідеальні хижаки не бояться нападати на тварин набагато більших — їм під силу здолати і синього кита, і велику білу акулу, пише Science Alert.

Щоправда, косатки рідко нападають поодинці, як правило, вони діють групами. У новому документальному фільмі BBC Frozen Planet II показано унікальні кадри нападу групи косаток на тюленя.

За словами Деїда Аттенборо, кадри, що потрапили на відео, зняли унікальну техніку полювання, якою володіють не більш як 100 з усіх косаток, що живуть нині. Вона називається "розбивання хвиль".

На кадрах видно, як тюлень намагається врятуватись від чотирьох косаток в антарктичних водах. У пошуках порятунку він знаходить сховок на великій крижині, яка дрейфує. Але, на жаль, вона не здатна захистити тварину від китів-вбивць, які мають намір отримати свій обід.

Далі видно, як зграя косаток діє злагоджено: тварини пливуть пліч-о-пліч, щоб створити хвилю — вона розколює крижину, і ось у тюленя ще менше шансів залишитися в живих. Наступна така хвиля, створена китами-вбивцями, відправляє беззахисного тюленя в океан.

Коли жертва опинилася у воді, зграя хижаків використала ще один прийом — косатки почали пускати бульбашки у воді, щоби дезорієнтувати жертву.

Зазначимо, що раніше дослідникам вже вдавалося зняти різні точні атаки китів-вбивць. Так, наприклад, попереднє дослідження вчених показало, що косатки здатні виривати внутрішні органи у великих білих акул із хірургічною точністю. До речі, вчені вважають, що кити-вбивці використовують ехолокацію, щоб знаходити поживні органи своїх жертв — наприклад, печінку білої акули.

Ранні дослідження також зафіксували, як зграя косаток атакувала двох синіх китів, а вони найбільші тварини, які нині живуть на планеті. Вчені зафіксували, що кити-вбивці запливали в пащу синіх китів, щоб відкусити їхні м'ясисті язики.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в Атлантиці ехолокатор виявив 15-метрове чудовисько, схоже на мегалодона.