Идеальные хищники. Косатки владеют сложной техникой охоты, не оставляющей жертве шансов (видео)

Киты-убийцы давно прославились своими нападениями в океане, однако лишь некоторые из них способны применять уникальную технику преследования добычи.

Related video

Косатки — крупнейшие плотоядные дельфины, их также называют китами-убийцами. И неспроста. Исследователям давно известно, что эти идеальные хищники не боятся нападать на животных намного крупнее — им под силу одолеть и синего кита, и большую белую акулу, пишет Science Alert.

Правда, косатки редко нападают в одиночку, как правило, они действуют группами. В новом документальном фильме BBC Frozen Planet II показаны уникальные кадры нападения группы косаток на тюленя.

По словам Дэида Аттенборо, кадры, попавшие на видео, запечатлели уникальную технику охоты, которой владеют не более 100 из всех живущих ныне касаток. Она называется "разбивание волн".

На кадрах видно, как тюлень пытается спастись от четырех касаток в антарктических водах. В поисках спасения он находит убежище на большой дрейфующей льдине. Но, увы, она не способна защитить животное от китов-убийц, намеревающихся заполучить свой обед.

Далее видно, как стая косаток действует слажено: животные плывут бок о бок, чтобы создать волну — она раскалывает льдину, и вот у тюленя еще меньше шансов остаться в живых. Следующая подобная волна, созданная китами-убийцами, отправляет беззащитного тюленя в океан.

Когда жертва оказалась в воде, стая хищников использовала еще один прием — косатки начали пускать пузыри в воде, чтобы дезориентировать жертву.

Отметим, что ранее исследователям уже удавалось заснять различные точные точечные атаки китов-убийц. Так, например, предыдущее исследование ученых показало, что косатки способны вырывать внутренние органы у больших белых акул с хирургической точностью. Кстати, ученые считают, что киты-убийцы используют эхолокацию, чтобы находить самые питательные органы своих жертв — например, печень белой акулы.

Более ранние исследования также зафиксировали, как стая косаток атаковала двух синих китов, а они самые крупные животные из ныне живущих на планете. Ученые зафиксировали, что киты-убийцы заплывали в пасть синих китов, чтобы откусить их мясистые языки.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Атлантике эхолокатор обнаружил 15-метровое чудище, похожее на мегалодона.