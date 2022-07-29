Вбили та з'їли печінку. Вчені вперше зняли, як косатки ласують величезною білою акулою (відео)
Учені дістали докази своєї теорії, яка пояснює причину зникнення білих акул біля узбережжя Південної Африки.
За допомогою дрона вчені з ПАР уперше зняли на відео факт нападу косаток на майже 3-метрову білу акулу в океані неподалік столиці південноафриканської держави Кейптауна. Косатки не лише напали на білу акулу, а й розірвали її на частини, при цьому з'їли її найпоживніший орган — печінку, повідомляє Daily Mail.
Із 2017 року вчені з ПАР фіксують випадки нападу косаток на білих акул. Деякі туші акул викинуло за цей час на берег, але вчені вважають, що багато решток акул лежать на морському дні. Вчені раніше припустили, що напади на акул роблять косатки особливого виду, як уже писав Фокус.
Вони виділили двох представників косаток, яких запідозрили в серійних убивствах білих акул. Ці косатки не тільки вбивали акул, а й їли їхню печінку, а іноді навіть серце. Печінка вважається улюбленим органом косаток, які можуть полювати на білих акул. Але тепер учені вважають, що напад косаток на білих акул є однією з причин того, що ці риби зникли з морського регіону біля столиці ПАР Кейптауна.
Косатки вбили та з'їли білу акулу
На відео, яке опублікувала у своєму Instagram біологиня з ПАР Елісон Таунер, видно, як три косатки оточили білу акулу, одна з них напала на рибу та вирвала в неї печінку. Дві інші косатки спостерігають, як блакитні води океану стають криваво-червоними. За словами Таунер, дрон зафіксував на відео один із найнеймовірніших моментів у природі.
Білі акули часто з'являлися біля берегів Південної Африки й облаштували постійні місця проживання, оскільки в цьому регіоні перебуває величезна популяція капських морських котиків. А для білих акул ці тварини є головними ласощами.
Але починаючи з 2019 року, вчені фіксують міграцію білих акул подалі з цього морського регіону. Можна сказати, вони практично зникли, і їх дуже рідко можна побачити тут.
За словами Таунер, здавалося б, біла акула, знаменитий морський хижак, могла б перемогти косаток, але все ж таки ці риби не такі спритні та менші за розмірами, ніж кити, на яких іноді намагаються напасти косатки. До речі, Фокус уже писав про те, що вчені вперше в історії зафіксували факт вбивства косатками величезного за розмірами дорослого синього кита.
"Ми вважаємо, що зміна клімату, забруднення океану та, звичайно ж, напади косаток призвели до зникнення білих акул у цьому регіоні", — говорить Таунер.
За словами вчених, те, що косатки стали часто нападати на білих акул, говорить про те, що скоротилася популяція іншої їжі, що також пов'язано зі змінами клімату та підвищенням температури океану.
"Ми з'ясували, що косатки полюють на молодих білих акул, а це ще більше вплине на розвиток і так вразливої популяції цих хижих риб. Акул виловлюють у межах рибного промислу, їх знищують, щоб вони не заважали людям, які відпочивають тут, а тепер їх убивають ще й косатки", — каже Таунер.
Косатки та білі акули
- Косатки можуть досягати завдовжки від 5 до 8 метрів, швидкість їхнього руху у воді досягає 55 км/год. Вони можуть важити до 6 тонн і прожити 100 років.
- Білі акули можуть досягати в довжину від 3 до 6,5 метра, швидкість їхнього руху у воді 57 км/год. Вони можуть важити до 2,5 тонни та прожити 70 років.