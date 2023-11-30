Косатки час реанимировали старика Ханчи: ученые впервые засняли последние минуты жизни кита (видео)

Исследователи наблюдали, как молодые косатки то и дело пытались удержать старого умирающего самца на поверхности воды.

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Океан покрывает более 70% поверхности воды и является домом для множества существ. Одними из наиболее изученных и любопытных являются косатки — ученым известно, что они чрезвычайно умны и социальны, быстро обучаются и оттачивают свои навыки охоты. На этот раз ученым впервые удалось записать на пленку последние минуты жизни 35-летнего самца, умирающего от старости, но отчаянно пытающегося выжить, пишет Live Science.

В начале ноября наблюдатели за китами заметили косатку, которая странно себя вела в водах к северу от острова Лопла в Норвегии. По словам исследователи Пьера Роберта де Латура, которые более 20 лет нырял с косатками в Норвегии, они с коллегами сразу узнали самца — это был известный своей сгорбленной спиной Ханчи.

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Исследователи наблюдали, как около 50 минут две молодые косатки пытались удержать Ханчи на поверхности, чтобы он мог дышать. Отметим, что косатки не могут находиться под водой без воздуха больше 15 минут. В обычной жизни они поднимаются на поверхность, чтобы подышать, каждую минуту, а во время путешествия этот интервал увеличивается до 35-минут.

Вероятно, Ханчи был обессилен и не мог самостоятельно держаться на плаву, а потому молодые особи пытались его вытолкнуть. Ученые также заметили, что они то и дело метались между Ханчи и группой косаток, которая плавала неподалеку. По словам де Латура, попытки удержать косатку на плаву казались "отчаянными", ученые сразу поняли, что животное в беде.

Позже Роберт де Латур погрузился в воду и подплыл ближе к косаткам, чтобы понять, что здесь происходит. Исследователь заметил, что самец выглядел тощим, а его живот был впавшим — будто он давно ничего не ел.

Острожно! Эмоциональное видео

После того как две молодые косатки покинули Хзанчи, на кадрах видно, как он неподвижно дрейфует прямо под поверхностью. Исследователи отмечают, что им впервые довелось видеть нечто подобное — авторы видео считают, что оно стало первым, когда-либо запечатлевшим последние минуты жизни морского гиганта.

По словам специалиста по исследованиям в Университете Исландии и основателя Исландского проекта косаток Филипа Самарра, вероятно, данное виде является первым подобным в Северной Атлантике, а возможно и во всем мире. Ученые отмечают, что косатки известны своим странным поведением, когда умирает один из членов группы. Ранее ученые замечали, как самки выталкивали на поверхность свои мертвых детенышей и продолжали носить их несколько дней, а порой и недель. Однако теперь ученые впервые увидели поведение косаток, когда умирает взрослый член группы.

В то же время Роберт де Латур отмечает, что нельзя быть на 100% уверенными, что это были последние минуты жизни Ханчи. Вторая исследовательская лодка прибыла на это место спустя несколько часов — перед учеными развернулась та же драматическая картина — молодые косатки пытались удержать старого самца на плаву. Впрочем, по мнению ученых, с большой вероятностью Ханчи все же мертв.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну косаток Эдема и нашли их ближайших родственников.