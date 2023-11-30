Косатки годину реанімували старого Ханчі: учені вперше зняли останні хвилини життя кита (відео)

Дослідники спостерігали, як молоді косатки раз у раз намагалися утримати на поверхні води старого самця, що вмирав.

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Океан покриває понад 70% поверхні води і є домівкою для безлічі істот. Одними з найбільш вивчених і цікавих є косатки — вченим відомо, що вони надзвичайно розумні та соціальні, швидко навчаються і відточують свої навички полювання. Цього разу вченим уперше вдалося записати на плівку останні хвилини життя 35-річного самця, який помирає від старості, але відчайдушно намагається вижити, пише Live Science.

На початку листопада спостерігачі за китами помітили косатку, яка дивно поводилася у водах на північ від острова Лопла в Норвегії. За словами дослідника П'єра Роберта де Латура, який понад 20 років пірнав із косатками в Норвегії, вони з колегами одразу впізнали самця — це був відомий своєю згорбленою спиною Ханчі.

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Дослідники спостерігали, як близько 50 хвилин дві молоді косатки намагалися утримати Ханчі на поверхні, щоб він міг дихати. Зазначимо, що косатки не можуть перебувати під водою без повітря понад 15 хвилин. У звичайному житті вони підіймаються на поверхню, щоб подихати, щохвилини, а під час подорожі цей інтервал збільшується до 35-хвилин.

Ймовірно, Ханчі був знесилений і не міг самостійно триматися на плаву, а тому молоді особини намагалися його виштовхнути. Вчені також помітили, що вони раз у раз кидалися між Ханчі та групою косаток, яка плавала неподалік. За словами де Латура, спроби втримати косатку на плаву здавалися "відчайдушними", вчені одразу зрозуміли, що тварина в біді.

Пізніше Роберт де Латур занурився у воду і підплив ближче до косаток, щоб зрозуміти, що тут відбувається. Дослідник помітив, що самець виглядав худорлявим, а його живіт був запалим — ніби він давно нічого не їв.

Обережно! Емоційне відео

Після того як дві молоді косатки покинули Хзанчі, на кадрах видно, як він нерухомо дрейфує просто під поверхнею. Дослідники зазначають, що їм уперше довелося бачити щось подібне — автори відео вважають, що воно стало першим, що коли-небудь зафіксувало останні хвилини життя морського гіганта.

За словами фахівця з досліджень в Університеті Ісландії та засновника Ісландського проєкту косаток Філіпа Самарра, імовірно, цей випадок є першим подібним у Північній Атлантиці, а можливо, і в усьому світі. Вчені зазначають, що косатки відомі своєю дивною поведінкою, коли помирає один із членів групи. Раніше вчені помічали, як самки виштовхували на поверхню свої мертвих дитинчат і продовжували носити їх кілька днів, а часом і тижнів. Однак тепер учені вперше побачили поведінку косаток, коли помирає дорослий член групи.

Водночас Роберт де Латур зазначає, що не можна бути на 100% впевненими, що це були останні хвилини життя Ханчі. Другий дослідницький човен прибув на це місце за кілька годин — перед вченими розгорнулася та ж драматична картина — молоді косатки намагалися утримати старого самця на плаву. Втім, на думку вчених, з великою ймовірністю Ханчі все ж мертвий.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю косаток Едему і знайшли їхніх найближчих родичів.