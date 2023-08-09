Не любят человечину, просто рыбачат: ученые рассказали, почему акулы нападают на людей

Гэвин Нейлор, исследователь акул из Университета Флориды, объяснил, что иногда шумные люди издают сигналы, похожие на те, которые исходят от рыбьих косяков.

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У прибрежных вод, где расположены некоторые из популярных пляжей Нью-Йорка, растет число нападений акул. В прошлом месяце несколько пострадавших сообщали, что их покусали, среди укушенных было двое 15-летних подростков. Новейшим случаем нападения стала атака акулы на 65-летнюю женщину, которая серьезно пострадала от укуса акулы на пляже Рокуэй. Но ни одно из нападений не было смертельным. Об этом сообщает Vox.

Рост нападений акул указывает на увеличение их популяции, что, в свою очередь, говорит о том, что морская среда обитания полна рыбы, которой акулы питаются.

"Акулы — это признак здоровой экосистемы", — объяснил Крис Папаро, эксперт по акулам из Университета Стоуни-Брук на Лонг-Айленде.

Он объяснил, что в глобальных масштабах численность акул и скатов сократилась более чем на 70% за последние 50 лет, в основном из-за промышленного рыболовства.

В США попытались переломить эту тенденцию. За последние несколько десятилетий были приняты законы, направленные на защиту популяций акул. В то же время в Нью-Йорке очистили некоторые реки, впадающих в океан. Грязной воды в прибрежной территории стало меньше.

Акулы не любят человеческое мясо, они пытаются ловить рыбу

Акулы не охотятся целенаправленно на людей. Самые распространенные виды акул на Лонг-Айленде: темные акулы, песчаные акулы и тигровые песчаные акулы. Их рацион — это преимущественно рыба.

Тигровые песчаные акулы, например, преследуют косяки атлантических менхаденов, гладких серебристых рыб с отчетливой черной точкой. Какими бы пугающими они ни казались, зубы песчаной тигровой акулы не предназначены для того, чтобы разрывать человеческую плоть.

Нападения акул почти всегда случайны: акула может спутать человека с морской живностью. Акулы охотятся, используя специальные органы на морде, которые улавливают электрические сигналы. На обоняние и зрение они полагаются лишь частично.

Гэвин Нейлор, исследователь акул из Университета Флориды, объяснил, что иногда шумные люди издают сигналы, похожие на те, которые исходят от рыбьих косяков.

Напомним, что ученые из NASA во Флориде поддерживают акулье логово у местного побережья.

Также сообщалось, что посетители пляжа "помешали" акуле в разгар ее охоты. Кадры, снятые с беспилотника, показали пловцов рядом морским хищником, который направлялся к огромному скоплению лосося рядом с берегом.