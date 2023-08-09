Не люблять людське м'ясо, просто рибалять: учені розповіли, чому акули нападають на людей

Гевін Нейлор, дослідник акул з Університету Флориди, пояснив, що іноді галасливі люди видають сигнали, схожі на ті, що виходять від риб'ячих косяків.

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Біля прибережних вод, де розташовані деякі з популярних пляжів Нью-Йорка, зростає кількість нападів акул. Минулого місяця кілька постраждалих повідомляли, що їх покусали, серед укушених було двоє 15-річних підлітків. Найновішим випадком нападу стала атака акули на 65-річну жінку, яка серйозно постраждала від укусу акули на пляжі Рокуей. Але жоден із нападів не був смертельним. Про це повідомляє Vox.

Зростання нападів акул вказує на збільшення їхньої популяції, що, своєю чергою, свідчить про те, що морське середовище сповнене риби, якою акули харчуються.

"Акули — це ознака здорової екосистеми", — пояснив Кріс Папаро, експерт з акул з Університету Стоуні-Брук на Лонг-Айленді.

Він пояснив, що в глобальних масштабах чисельність акул і скатів скоротилася більш ніж на 70% за останні 50 років, в основному через промислове рибальство.

У США спробували переломити цю тенденцію. За останні кілька десятиліть було ухвалено закони, спрямовані на захист популяцій акул. Водночас у Нью-Йорку очистили деякі річки, що впадають в океан. Брудної води в прибережній території стало менше.

Акули не люблять людське м'ясо, вони намагаються ловити рибу

Акули не полюють цілеспрямовано на людей. Найпоширеніші види акул на Лонг-Айленді: темні акули, піщані акули і тигрові піщані акули. Їхній раціон — це переважно риба.

Тигрові піщані акули, наприклад, переслідують косяки атлантичних менхаденів, гладких сріблястих риб з виразною чорною крапкою. Якими б страшними вони не здавалися, зуби піщаної тигрової акули не призначені для того, щоб розривати людську плоть.

Напади акул майже завжди випадкові: акула може сплутати людину з морською живністю. Акули полюють, використовуючи спеціальні органи на морді, які вловлюють електричні сигнали. На нюх і зір вони покладаються лише частково.

Гевін Нейлор, дослідник акул з Університету Флориди, пояснив, що іноді галасливі люди видають сигнали, схожі на ті, що виходять від риб'ячих косяків.

Нагадаємо, що вчені з NASA у Флориді підтримують акуляче лігво біля місцевого узбережжя.

Також повідомлялося, що відвідувачі пляжу "завадили" акулі в розпал її полювання. Кадри, зняті з безпілотника, показали плавців поруч із морським хижаком, який прямував до величезного скупчення лосося поруч із берегом.