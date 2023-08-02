Моторошний момент: відвідувачі пляжу "завадили" акулі в розпал її полювання (фото, відео)

Жахливі кадри з безпілотника показують момент, коли плавці зрозуміли, що під ними причаїлася хижачка, яка прямувала до величезного скупчення лосося поруч із берегом.

Related video

Захоплюючі кадри з безпілотника зафіксували, як відвідувачі пляжу Бонді в Австралії опинилися за кілька метрів від акули, яка вела полювання. Про це пише The Mirror.

Любителям поплавати довелося рятувати своє життя після того, як вони випадково завадили акулі в розпал її годівлі.

Жахливі кадри з безпілотника показують момент, коли плавці зрозуміли, що під ними причаїлася хижачка, яка прямувала до величезного скупчення лосося поруч із пляжем. На відео, опублікованому в суботу додатком DroneSharkApp, видно, як пара пропливла повз рибу, перш ніж з води виринуло чудовисько.

Жінка злякалася і кинулася до свого супутника, щоб узяти його за руку. Вони продовжували міцно триматися одне за одного, поки пливли геть.

Жахливі кадри з безпілотника показують момент, коли плавці зрозуміли, що під ними причаїлася хижачка Фото: колаж Фокус

Хижак, який згодом був ідентифікований як сіра акула, отримав від оператора DroneSharkApp прізвисько "Норм". Під час перегляду лякаючого ролика оператор розповідав про жахливі сцени. На тих самих кадрах один з любителів поплавати на дошці розслаблявся в морі та тільки потім зрозумів, що поруч із ним перебуває акула.

"Він буде гребти до Нормса. Хижак, як зазвичай, навіть не здригнувся", — додав оповідач.

Відео викликало багато реакцій. Глядачі почали вдаватися в питання, чому плавці перебувають так близько до зграї риб.

"Мене бісить відсутність здорового глузду в цих людей. Якби стався напад, то винні були б знову акули. Вони лише роблять те, що роблять у своєму середовищі. Ми повинні поважати це і триматися подалі від води, поки риба-приманка і хижаки не попливуть. Їм пощастило, що це були не великі білі акули", — написав один із глядачів.

Раніше Фокус повідомляв, що студент зі США розповів про страшний напад акули. Крісу Поспішилу була зроблена термінова операція з відновлення семи порваних сухожиль. У його кістках були виявлені шматочки зуба акули.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води і вхопила їхню здобич.