Вистрибнуло з води: акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько (фото)

Капітан рибальської компанії Джон Броссар та його команда намагалися зловити на вудку невелику акулу, але істота, яка плавала під їхнім човном, вистрибнула з води та вхопила їхній улов.

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У США 57-річний капітан рибальського судна Джон Броссар і його команда намагалися зловити на вудку невелику акулу біля узбережжя Гудленда у Флориді, проте їхній улов був миттєво проковтнутий величезною морською істотою. Про це пише Daily Express.

Рибалки помітили три зловісні темні тіні, що ховаються під їхнім човном, але вони не могли зрозуміти, що це за риба.

Одна з істот вистрибнула з води й одним ковтком проковтнула акулу. Капітан судна здивовано спостерігав, як риба спливає зі своєю здобиччю та обриває волосінь. Пізніше чоловік упізнав цих істот як атлантичних голіафів.

"Загалом, ми ловили акул, як раптом два або три голіафи стали тусуватися під човном в очікуванні нашого улову. Ми просто подумали: вау, неймовірно, щось збирається з'їсти акулу, і воно більше за неї. Ми були дуже здивовані. Загалом, воно проковтнуло акулу, впоралося з нею і порвало волосінь", — розповів чоловік.

Рибалка впізнав цих істот як атлантичних голіафів Фото: колаж Фокус

Рибалка та його команда вважали, що гігантський групер важив не менше 500 фунтів (трохи більше ніж 226 кг), а чорноноса акула була близько трьох футів (майже 1 метр) завдовжки. Броссар сказав, що вони рибалили у місці, яке може бути небезпечним навіть для найгрізніших хижаків, відомому як Флоридський Еверглейдс.

Вважається, що в цьому районі мешкають акули, алігатори, крокодили, пітони, дельфіни та ламантини. Капітан рибальського судна заявив, що це місце, де "все намагається з'їсти все інше".

Видання зазначає, що групери-голіафи є одні з найбільших риб у морі. Вони також відіграють важливу роль у здоровій екосистемі коралового рифу, оскільки допомагають підтримувати баланс, будучи головними хижаками.

Раніше Фокус писав, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодону. Майкл Настасіо займався їхніми пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, що коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла досягати більше ніж 18 метрів, а кожен із їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також повідомлялося, що в Атлантичному океані впіймали "Залізну акулу", яка пропливла понад 24 тис. км. Доросла біла акула важить близько 535 кг, а довжину — 3,65 метра. Її двічі відзначали фахівці морської дослідницької групи OCEARCH.