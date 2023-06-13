Выпрыгнуло из воды: акулу проглотило гигантское морское чудовище (фото)

Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку небольшую акулу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.

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В США 57-летний капитан рыболовецкого судна Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку небольшую акулу у побережья Гудленда во Флориде, однако их улов был мгновенно проглочен целиком огромным морским существом. Об этом пишет Daily Express.

Рыбаки заметили три зловещие темные тени, скрывающиеся под их лодкой, но они не могли понять, что это за рыба.

Одно из существ выпрыгнуло из воды и одним глотком проглотило акулу. Капитан судна в недоумении наблюдал, как рыба уплывает со своей добычей и обрывает леску. Позже мужчина опознал этих существ как атлантических голиафов.

"В общем, мы ловили акул, как вдруг два или три голиафа стали тусоваться под лодкой в ожидании нашего улова. Мы просто подумали: вау, невероятно, что-то собирается съесть акулу, и оно больше нее. Мы были очень удивлены. В общем, оно проглотило акулу, разделалось с ней и порвало леску", — рассказал мужчина.

Рыбак опознал этих существ как атлантических голиафов Фото: коллаж Фокус

Рыбак и его команда считали, что гигантский групер весил не менее 500 фунтов (чуть более 226 кг), а черноносая акула была около трех футов (почти 1 метр) в длину. Броссар сказал, что они рыбачили в месте, которое может быть опасным даже для самых грозных хищников, известном как Флоридский Эверглейдс.

Считается, что в этом районе обитают акулы, аллигаторы, крокодилы, питоны, дельфины и ламантины. Капитан рыбацкого судна заявил, что это место, где "все пытается съесть все остальное".

Издание отмечает, что груперы-голиафы одни из самых больших рыб в море. Они также играют важную роль в здоровой экосистеме кораллового рифа, поскольку помогают поддерживать баланс, являясь главными хищниками.

Ранее Фокус писал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

Также сообщалось, что в Атлантическом океане поймали "Железную акулу", которая проплыла более 24 тыс. км. Взрослая большая белая акула весит около 535 кг, а длину – 3,65 метра. Ее дважды подмечали специалисты морской исследовательской группы OCEARCH.