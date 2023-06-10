Была настоящим чудовищем: дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона (фото)

Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

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Майкл Настасио нашел зуб мегалодона длиной шесть дюймов (чуть более 14 сантиметров) у побережья Вениса, штат Флорида (США), примерно в 70 милях к югу от Тампы. Об этом пишет The Sun.

Эксперт по поиску окаменелостей обнаружил массивный зуб вымершего вида акул во время обычного погружения. Дайвер рассказал, что искал зубы мегалодона с 2011 года.

"Я плавал 30 минут, пока не нашел материал, который выглядел бы хорошо, затем я сделал два толчка, и зуб смотрел прямо на меня. Мой разум был как в тумане. Я был просто потрясен", — сказал Настасио.

Мужчина владеет компанией Black Gold Fossil Charter, которая занимается подводным плаванием и помогает дайверам находить подобные окаменелости и другие артефакты.

Дайвер искал зубы мегалодона с 2011 года Фото: коллаж Фокус

Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру, сообщает Smithsonian. Они жили примерно от 23 до 3,6 млн лет назад. Их длина могла достигать 60 футов (чуть более 18 метров), что почти в три раза больше, чем у современных больших белых акул.

Каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека. Они были настоящими чудовищами. Хищники часто питались китами, тюленями и морскими черепахами, но также могли поедать мелких акул и других рыб.

Ученые обнаружили бывшие места обитания этого вида в Панаме, Мэриленде и на Канарских островах. Окаменелости мегалодона также были найдены на севере Дании и на юге Новой Зеландии.

Акулы вымерли из-за изменений в климате, которые ограничили количество доступной им добычи. Из-за их размера им требовалось много пищи.

Ранее Фокус писал, что подросток спрыгнул с корабля в "кишащую акулами" воду. Кэмерона Роббинса видели в последний раз плавающим после прыжка с круизного лайнера "Месть Черной Бороды". Воды у острова Атол опасны для купания. Вероятно подросток увидел акулу.

Также сообщалось, что в Атлантическом океане поймали "Железную акулу", которая проплыла более 24 тыс. км. Взрослая большая белая акула весит около 535 кг, а длину – 3,65 метра. Ее дважды подмечали специалисты морской исследовательской группы OCEARCH.