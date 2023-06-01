"Трагично и страшно": подросток спрыгнул с корабля в "кишащую акулами" воду (фото)

Воды у острова Атол, где Кэмерона Роббинса видели в последний раз плавающим после прыжка с круизного лайнера "Месть Черной Бороды", опасны для купания. Вероятно подросток увидел в воде акулу.

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18-летний Кэмерон Роббинс из США пропал после того, как ночью спрыгнул с круизного судна в воду у берегов Багамских островов. Возможно, подросток погиб, ведь рядом с ним заметили акул. Об этом пишет New York Post.

Воды у острова Атол, где Кэмерона Роббинса видели в последний раз плавающим после прыжка с круизного лайнера "Месть Черной Бороды" 24 мая, "действительно кишат акулами", сказал коммодор Королевских сил обороны Багамских островов (RBDF) Раймонд Кинг.

На хаотичном видео, снятом через несколько мгновений после прыжка, видно, как уроженец Батон-Руж игнорирует призывы зрителей схватиться за буй и плывет в противоположном направлении, что заставило людей предположить, что серебристое отражение возле корпуса лодки на самом деле могло быть акулой, которая спугнула его.

"Ужасно, но вы можете увидеть точный момент, когда акула настигает его. Трагично и страшно во всех отношениях", — написал один из пользователей Твиттера вместе со снимком экрана, на котором Роббинс и тень находятся всего в нескольких дюймах друг от друга.

Серебристое отражение возле корпуса лодки на самом деле могло быть акулой Фото: коллаж Фокус

Люди в социальных сетях утверждают, что подросток был замечен рядом со спасательным кругом, но он уплывал от него.

"Он сначала плывет к буйку, но затем разворачивается, увидев акулу, и в конце концов исчезает в воде, вероятно, его утащило вниз. Очень печально", — написал другой зритель.

Исчезновение подростка

По словам свидетелей, подросток, который, очевидно, действовал на спор, ночью прыгнул с корабля в океан в районе острова Атол. В последний раз Роббинса видели плещущимся в темных, кишащих акулами водах в нескольких футах от судна, после чего он исчез из виду.

Корабль оставался в этом районе в течение нескольких часов, пока команда пыталась найти Роббинса.

Береговая охрана прекратила поиски через два дня, прочесав, как сообщается, более 325 квадратных миль.

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