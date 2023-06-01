Загадочная "Дама из багажника": женщину нашли спустя 53 года после ее исчезновения (видео)

Детективы, которые ищут ответы на вопросы по делу об убийстве 53-летней давности, наконец-то опознали жертву. Более полувека ее называли "Дамой из багажника".

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Полиция Санкт-Питерсберга, штат Флорида (США), опознала 41-летнюю Сильвию Джун Атертон как женщину, которая была найдена в багажнике за баром "Устрица" 31 октября 1969 года. Об этом пишет Daily Express.

Сильвия была матерью пятерых детей, когда она исчезла, но была похоронена как неизвестная. Затем ее тело было эксгумировано в феврале 2010 года. Когда ее нашли, у нее были травмы головы и следы удушения. Это привело к тайне, которую детективы пытаются разгадать уже более полувека.

По словам ее дочери Силлен Гейтс, Атертон покинула Тусон вместе с мужем и тремя детьми в 1969 году, после чего о ней больше ничего не было слышно.

Личность женщины была установлена отделом по расследованию "холодных дел" местного полицейского управления, когда образец волос и кожи американки был отправлен в лабораторию Техаса, чтобы проверить, нет ли совпадений в системе. Лаборатория создала ДНК-профиль жертвы, а затем подтвердила личность Атертон, используя полученные от нее профили.

Атертон покинула Тусон вместе с мужем и тремя детьми в 1969 году, после чего о ней больше ничего не было слышно Фото: ABC News

"По словам ее дочери, Сильвия Атертон покинула Тусон, штат АЗ, со своим мужем Стюартом Брауном, пятилетней дочерью Кимберли Энн Браун, взрослым сыном Гэри Салливаном, взрослой дочерью Донной и ее мужем Дэвидом Линдхерстом и отправилась в Чикаго. Девятилетняя Силлен и ее 11-летний брат остались с отцом от предыдущего брака в Тусоне. Взрослый сын Гэри Салливан также со временем вернулся в Тусон, чтобы жить с ними", — сообщили сотрудники полиция Санкт-Петербурга в своем заявлении.

Детектив Уолли Павелски, взявший на себя расследование, выяснил, что муж Атертон умер в Лас-Вегасе в 1999 году. Дочери Атертона, Кимберли и Донна, также не вернулись в Тусон после отъезда с семьей, и полиция теперь ищет информацию о них, чтобы установить их местонахождение.

"Мы бы хотели выяснить, кто это сделал. Также хочестя найти моих сестер. Ведь младшей было всего четыре года. Конечно, мы обеспокоены тем, что с ними случилось, почему они не вышли на связь?", — сказала дочь жертвы, появившись на пресс-конференции и подтвердив, что ее мать была женщиной, найденной в багажнике.

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