Загадкова "Дама з багажника": жінку знайшли через 53 роки після її зникнення (відео)

Детективи, які шукають відповіді на питання у справі про вбивство 53-річної давності, нарешті впізнали жертву. Більше півстоліття її називали "Дамою з багажника".

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Поліція Санкт-Пітерсберга, штат Флорида (США), опізнала 41-річну Сільвію Джун Атертон як жінку, яка була знайдена у багажнику за баром "Устриця" 31 жовтня 1969 року. Про це пише Daily Express.

Сільвія була матір'ю п'ятьох дітей, коли вона зникла, але була похована як невідома. Потім її тіло було ексгумовано у лютому 2010 року. Коли її знайшли, у неї були травми голови та сліди удушення. Це призвело до таємниці, яку детективи намагаються розгадати вже понад півстоліття.

За словами її дочки Сіллен Гейтс, Атертон покинула Тусон разом із чоловіком та трьома дітьми у 1969 році, після чого про неї більше нічого не було чути.

Особу жінки було встановлено відділом з розслідування "холодних справ" місцевого поліцейського управління, коли зразок волосся та шкіри американки було відправлено до лабораторії Техасу, щоб перевірити, чи немає збігів у системі. Лабораторія створила ДНК-профіль жертви, а потім підтвердила особистість Атертона, використовуючи отримані від неї профілі.

Атертон покинула Тусон разом із чоловіком та трьома дітьми у 1969 році, після чого про неї більше нічого не було чути Фото: climate

"За словами її дочки, Сільвія Атертон залишила Тусон, штат АЗ, зі своїм чоловіком Стюартом Брауном, п'ятирічною дочкою Кімберлі Енн Браун, дорослим сином Гері Салліваном, дорослою дочкою Донною і її чоловіком Девідом Ліндхерстом і вирушила до Чикаго. Дев'ятирічна Сіллен та її 11-літній брат залишилися з батьком від попереднього шлюбу в Тусоні. Дорослий син Гері Салліван також згодом повернувся до Тусона, щоб жити з ними", — повідомили співробітники поліції Санкт-Петербурга у своїй заяві.

Детектив Уоллі Павелскі, який узяв на себе розслідування, з'ясував, що чоловік Атертон помер у Лас-Вегасі у 1999 році. Дочки Атертона, Кімберлі та Донна також не повернулися до Тусона після від'їзду з сім'єю, і поліція тепер шукає інформацію про них, щоб встановити їхнє місцезнаходження.

"Ми б хотіли з'ясувати, хто це зробив. Також хочеться знайти моїх сестер. Адже молодшій було лише чотири роки. Звичайно, ми стурбовані тим, що з ними трапилося, чому вони не вийшли на зв'язок?", — сказала дочка жертви, з'явившись на пресконференції та підтвердивши, що її мати була жінкою, знайденою у багажнику.

Раніше Фокус писав, що дівчина впала з урвища і померла, намагаючись упіймати собаку. 18-річна дівчина загинула після падіння зі скелі у Девоні. На місце події прибули машини швидкої допомоги та берегової охорони, але, на жаль, врятувати підлітка не вдалося.

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла у 2017 році й фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", було знайдено в іншому штаті.