Зірвався з повідка: дівчина впала з урвища та померла, намагаючись упіймати собаку

18-річна дівчина загинула після падіння зі скелі в Девоні. На місце події прибули машини швидкої допомоги та берегової охорони, але, на жаль, врятувати підлітка не вдалося.

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У Великій Британії 18-річна дівчина-підліток трагічно загинула, впавши зі скелі в Девоні. Поліція прибула на пляж біля бухти Гоуп після повідомлення про знайдене тіло жінки. Про це пише The Mirror.

Моторошний інцидент стався в п'ятницю вдень, берегову охорону попередили про дівчинку приблизно о 15:45. Вони підтвердили, що на місце події були направлені рятувальні команди з Бігбері та Кінгсбріджа, незалежний рятувальний човен із Гоуп Коув і вертоліт берегової охорони з Ньюквея, а також бригади швидкої допомоги.

Приблизно через годину вони повідомили поліції Девона та Корнуолла про те, що сталося, і було встановлено, що підліток загинув на місці події.

Її найближчі родичі були поінформовані.

Поліція не вважає смерть підозрілою, але розслідування продовжується. Про це повідомив представник поліції Девона та Корнуолла.

Поліція не вважає смерть підозрілою, але розслідування продовжується Фото: brit

За повідомленнями поліції Південного Гемса, дівчина вигулювала собаку зі своїм хлопцем. Тварина зірвалася з повідця та почала переслідувати кролика. Коли вона спробувала зупинити собаку, то спіткнулася та впала.

Повідомлення в соціальних мережах говорять про те саме, але ці подробиці поки що не підтверджені.

Раніше Фокус писав, що на Гаваях рибалка зумів відбитися від акули, яка сприйняла човен за тюленя. Атака була настільки блискавичною, що чоловікові здалося, ніби в нього врізалося інше судно.

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