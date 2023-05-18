Збудували притулок: четверо дітей 17 днів виживали у джунглях після авіакатастрофи (фото)

Колумбійська влада відправила понад 100 солдатів із собаками на пошуки дітей, які летіли в літаку, що розбився в Амазонії 17 днів тому, внаслідок чого загинули троє дорослих.

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Трьох дітей і немовля було знайдено живими більш ніж за два тижні після того, як літак з ними на борту розбився в джунглях колумбійської Амазонки. Про це пише Aljazeera.

У середу, 17 травня, президент Колумбії Густаво Петро повідомив у твітері, що дітей було знайдено після "напружених пошуків" військових.

"Радість для країни", — написав він.

Влада не повідомила, що стало причиною аварії літака Фото: Daily Mirror

Раніше в середу збройні сили Колумбії заявили, що пошукові роботи активізувалися після того, як рятувальники натрапили на притулок, збудований імпровізованим способом з палиць і гілок, що навело їх на думку про наявність тих, хто вижив. Однак від колумбійських військових не надходило жодних повідомлень, які б підтверджували виявлення дітей.

Пізніше компанія Avianline Charters, власник літака, що розбився, заявила, що одному з її пілотів, що знаходився в зоні пошуку, повідомили, що діти знайдені й що їх перевозять на човні вниз по річці, і що всі вони живі.

Проте співробітники авіакомпанії також заявили, що не було офіційного підтвердження того, що діти повністю в безпеці. Вони уточнюють, що грози в цьому районі все ще становлять ризик того, що постраждалі не зможуть дістатися безпечного місця.

Було знайдено дитячу пляшечку для пиття та наполовину з'їдений шматок фрукта Фото: колаж Фокус

На фото, опублікованих збройними силами, серед гілок на землі можна було побачити ножиці та шпильку для волосся. Раніше було знайдено дитячу пляшечку для пиття та наполовину з'їдений шматок фрукта.

Рятувальники вважають, що четверо дітей — 13, 9, 4 років та 11-місячне немовля — бродили джунглями в південному департаменті Кахета після аварії літака 1 травня.

У понеділок і вівторок солдати знайшли тіла пілота і двох дорослих, які летіли в Сан-Хосе-дель-Гуав'яр, одне з головних міст Колумбії в тропічних лісах Амазонки. У цьому регіоні мало доріг та важкодоступні річки, тому перевезення на невеликих літаках є звичайною справою.

Одна із загиблих пасажирок, Ранок Мукутуй, була матір'ю чотирьох дітей.

У пошуковій операції було задіяно три вертольоти. Гігантські дерева, висота яких може досягати 40 метрів, дикі тварини та зливи утруднили пошукову операцію "Надія".

Влада не повідомила, що стало причиною аварії літака.

Раніше Фокус писав, що на Гаваях рибалка зумів відбитися від акули, яка сприйняла човен за тюленя. Атака була настільки блискавичною, що чоловікові здалося, ніби в нього врізалося інше судно.

Також повідомлялося, що жінка вижила після подвійного нападу найотруйнішої істоти у світі.