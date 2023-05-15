На Гаваях рибалка зумів відбитися від акули, яка прийняла човен за тюленя (відео)

Атака була настільки блискавичною, що рибалці здалося ніби в нього врізався човен. Морський хижак наближався з характерним свистом. Але чоловік все ж таки вижив і навіть продовжив рибалити.

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Біля берегів гавайського острова Оаху велика тигрова акула вистрибнула з-під води і напала на човен рибалки Скотта Харагучі. Камера у всіх подробицях зняла подію. Відео опубліковано на YouTube-каналі Hawaii Nearshore Fishing.

Атака була настільки блискавичною, що рибалці здалося ніби в нього врізався човен. Дивним чином він все ж таки зумів відмахнутися від хижака і вижив.

"Я почув свист, схожий на звук немоторного човна, що наближається до мене, підняв очі і побачив велику коричневу штуку", — розповів рибалка.

За його словами, першою думкою було: "Черепаха!" Але потім він зрозумів, що це тигрова акула.

Напад акули

На знятих за допомогою камери GoPro кадрах чути слова: "Мене протаранила тигрова акула".

Напад тигрової акули

Рибак розповів, що, можливо, акула прийняла його каяк за тюленя, оскільки через деякий час він також побачив пораненого тюленя.

Харагучі сказав, що продовжив рибалити після страшного нападу.

Тигрові акули нападають на людей порівняно часто, вони вважаються другим у списку найнебезпечніших хижаків після білих акул.

Більшість нападів акул було зафіксовано в США та Австралії минулого року. Столицею нападу акул вважається Флорида, торік тут сталося 16 неспровокованих атак зловісних морських хижаків.

У глобальних масштабах 2022-го було 57 нападів акул. Багато з таких випадків закінчуються ампутаціями, але також було і п'ять смертей.

Торішнього серпня минулого року музей у Флориді опублікував інтерактивну карту, яка дозволяє відстежувати напади акул по всьому світу.

Карта нападів акул на людей

Найгарячіша точка в цьому відношенні — США, де, починаючи з 1580 року, зафіксовано 1 563 напади. Далі йде Австралія (682 атаки), ПАР (258 атак), Бразилія (110).

Нагадаємо, що у Великій Британії знайшли зуб доісторичної акули віком 20 млн років. Подібні артефакти на британських островах – рідкість.

Також повідомлялося, що акулій зуб помітила 12-річна школярка під час прогулянки пляжем.