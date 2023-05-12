Знахідка через століття: в Ессексі знайдено зуб доісторичної акули у віці 20 млн років

За даними експертів, зуби найбільшої доісторичної акули зустрічаються дуже рідко на території Великобританії. Мегалодон зник приблизно 3 мільйони років тому через зміни у кліматі та конкуренції.

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На пляжі Уолтон-он-Наз у графстві Ессекс, Великобританія, 12-річна школярка виявила величезний зуб, розміром із долоню. За словами тітки дівчинки, вони знайшли зуб мегалодону, найбільшої в історії землі акули. Школярка та її тітка вже давно захоплюються збиранням акулячих зубів і мають цілу колекцію, проте в ній не було зуба мегалодону. Про це пише Daily Mail.

Вчені вважають, що мегалодон — найбільша акула, яка колись жила на Землі, могла досягати довжини близько 18 метрів, а її щелепи, посипані 276 зубами, які були гострі як бритви, могли стискатися з силою до 180 000 ньютонів.

Імовірно, мегалодон з'явився в Світовому океані близько 20 мільйонів років тому і зник приблизно 3 мільйони років тому через зміни у кліматі та конкуренції.

За заявою Емми Бернард, представника Музею природної історії, зуби найбільшої доісторичної акули зустрічаються вкрай рідко на території Великобританії, оскільки їх можна знайти переважно у Південно-Східних США, Марокко та Австралії.

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