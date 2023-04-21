Чудове воскресіння. У національному парку Чаду помітили лева, який вимер майже 20 років тому

Дослідники вважали, що ця популяція повністю втрачена, проте левиця раптово з'явилася у полі зору однієї з камер заповідника.

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Колись леви процвітали в національному парку Сена Оура у Чаді, проте безжальне організоване браконьєрство підкосило популяцію, яка різко скоротилася, а врешті-решт, як вважали вчені, зовсім вимерла, пише ВВС.

Востаннє левів зустрічали на цій території близько 20 років тому, 2004 року. З того часу уряди Чаду та сусіднього Камеруну змінили свою політику і направили сили на захист навколишньої природи й, схоже, це нарешті принесло свої плоди.

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Група захисників природи з уряду Чаду та Нью-Йоркського товариства охорони дикої природи (WCS) опублікувала фото левиці, яка потрапила на віддалені камери національного парку.

За словами виконавчого директора програми WCS Big Cat Люка Хантера, на фото зображена здорова доросла левиця віком близько 5 років. Дослідники вважають, що це дає надію, що популяція левів почала відновлюватися, а левиця не єдина, хто живе в Сена Оура.

Хантер також зазначає, що фото самки "дає надію", оскільки саме левиці є основою будь-якої популяції левів. До того ж леви не дуже люблять подорожувати, а скоріше селяться в районах, де є здобич та безпечно вирощувати своє потомство.

Останній раз левів на цій території зустрічали у 2004 році, через 10 років Червоний список видів Міжнародного союзу охорони природи, що зникають, дійшов висновку, що леви повністю вимерли в Сена Оура.

Дослідники вважають, що нова політика урядів Камеруну та Чаду дозволила захистити національні парки, що дало поштовх до відновлення популяцій левів на цій території.

За словами Хантера, в дикій природі залишилося всього близько 22-24 тисячі левів, більшість з яких класифікуються як підвид південних левів, що мешкають у східній та південній Африці. Водночас у західній та центральній Африці мешкає менше тисячі північних левів, які перебувають під особливою загрозою зникнення.

Раніше Фокус писав про те, що археологи знайшли останки американського лева, що вимер.