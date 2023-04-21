Чудесное воскрешение. В национальном парке Чада заметили вымершего почти 20 лет назад льва

Исследователи считали, что эта популяция полностью утеряна, однако львица внезапно появилась в поле зрения одной из камер заповедника.

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Когда-то львы процветали в национальном парке Сена Оура в Чаде, однако безжалостное организованное браконьерство подкосило популяцию, которая резко сократилась, а в конце концов, как считали ученые, и вовсе вымерла, пишет BBC.

Последний раз львов встречали на этой территории около 20 лет назад, в 2004 году. С тех пор правительства Чада и соседнего Камеруна изменили свою политику и направили силы на защиту окружающей природы и, похоже, это наконец-то принесло свои плоды.

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Группа защитников природы из правительства Чада и Нью-Йоркского общества охраны дикой природы (WCS) опубликовали фото львицы, которая попала на удаленные камеры национального парка.

По словам исполнительного директора программы WCS Big Cat Люка Хантера, на фото запечатлена здоровая взрослая львица возрастом около 5 лет. Исследователи полагают, что это дает надежду, что популяция львов начала восстанавливаться, а львица не единственная, кто обитает в Сена Оура.

Хантер также отмечает, что фото самки "очень обнадеживает", так как именно львицы являются основой любой популяции львов. При этом львы не очень любят путешествовать, а скорее селятся в районах, где есть добыча и где безопасно выращивать свое потомство.

Последний раз львов на этой территории встречали в 2004 году, спустя 10 лет Красный список исчезающих видов Международного союза охраны природы пришел к заключению, что львы полностью вымерли в Сена Оура.

Исследователи полагают, что новая политика правительств Камеруна и Чада позволила защитить национальные парки, что дало толчок к восстановлению популяций львов на этой территории.

По словам Хантера, в дикой природе осталось всего около 22-24 тысяч львов, большинство из которых классифицируются как подвид южных львов, обитающих в восточной и южной Африке. При этом в западной и центральной Африке обитает менее тысячи северных львов, которые находятся под особой угрозой исчезновения.

Ранее Фокус писал о том, что археологи нашли останки вымершего американского льва.