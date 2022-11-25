Благодаря климату. Археологи нашли останки вымершего американского льва

В свое время представители этого вида считались самыми большими кошками на территори США. Их вес достигал 400 килограммов.

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Изменения климата влияют на исторические места не лучшим образом. В то же время иногда это помогает выявлять новые ценные артефакты.

В конце октября житель американского штата Миссисипи совершил уникальное открытие. В одноименной реке он обнаружил окаменелость американского льва, — пишет Science Alert.

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Это была челюсть редчайшего вида. Животное было распространено в этой местности около 11 000 лет назад. Местный житель Уайли Превитт поначалу не понял, что нашел в высушенной реке Миссисипи. Сначала он подумал, что находка – большой черный зуб в песке.

Однако он решил отнести его на выставку артефактов. Там его исследовали эксперты. Они подтвердили, что это фрагмент челюсти плотоядного животного. Также выяснили, что животное относится к виду Американских львов, более известных как Panthera atrox.

Исследователи предполагают, что когда-то этот вид был самый большим котом на континенте. Типичный представитель имел длину около 2,5 метров. В то же время его рост мог достигать более метра, а вес – более 400 килограммов. С планеты Земля этот вид исчез 11 000 лет назад с другими представителями мегафауны.

Происхождение артефакта неизвестно. Но это не первая находка в реке. Ранее уже обнаруживали затонувший корабль. Считается, что он попал ко дну в конце XIX века. Эксперты предполагают, что останки льва также происходят из него.

Открытие было сделано на фоне перемен в реке Миссисипи. В последнее время этот транспортный маршрут имеет самый низкий уровень воды за десять лет. Даже баржи не могут очистить водоем и садятся на мель. Из-за снижения уровня воды появляются новые предметы.

Согласно последним исследованиям, считается, что повышение глобальной температуры делает засухи еще более сильными. Эксперты полагают, что это поможет обнаружить еще больше ценных исторических артефактов.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Америке археологи нашли древнейшее тело человека старше 13 000 лет.