Завдяки клімату. Археологи знайшли останки вимерлого американського лева

Свого часу представники цього виду вважалися найбільшими кішками на території США. Їх вага досягала 400 кілограмів.

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Зміни клімату впливають на історичні місця не якнайкраще. У той же час, іноді це допомагає виявляти нові цінні артефакти.

Наприкінці жовтня мешканець американського штату Міссісіпі зробив унікальне відкриття. В однойменній річці він знайшов скам'янілість американського лева, — пише Science Alert.

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Це була щелепа рідкісного виду. Тварина була поширена у цій місцевості майже 11 000 років тому. Місцевий житель Вайлі Превітт спочатку не зрозумів, що знайшов у висушеній річці Міссісіпі. Спочатку він подумав, що знахідка — великий чорний зуб у піску.

Однак він вирішив віднести його на виставку артефактів. Там його досліджували експерти. Вони підтвердили, що це фрагмент щелепи м'ясоїдної тварини. Також з'ясували, що тварина належить до виду Американських левів, більш відомих як Panthera atrox.

Дослідники припускають, що колись цей вид був найбільшим котом на континенті. Типовий представник мав довжину приблизно 2,5 метри. Водночас його ріст міг досягати понад метра, а вага — понад 400 кілограмів. З планети Земля цей вид зник 11 тисяч років тому з іншими представниками мегафауни.

Походження артефакту невідоме. Але це не перша знахідка у річці. Раніше вже знаходили затонулий корабель. Вважається, що він потрапив на дно наприкінці ХІХ століття. Експерти припускають, що рештки лева також походять із нього.

Відкриття було зроблено на тлі змін у річці Міссісіпі. Останнім часом цей маршрут має найнижчий рівень води за десять років. Навіть баржі не можуть очистити водойму і сідають на мілину. Через зниження рівня води з'являються нові предмети.

Згідно з останніми дослідженнями, вважається, що підвищення глобальної температури робить посухи ще сильнішими. Експерти вважають, що це допоможе знайти ще більше цінних історичних артефактів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в Америці археологи знайшли найдавніше тіло людини старше 13 000 років.