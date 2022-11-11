Віком 13 тисяч років. В Америці археологи виявили найдавніше людське тіло

Останні знахідки показують, що тисячі років тому люди могли перетинати океан за допомогою каное.

Related video

Америка — досить молода нація. Історія людей на цьому континенті не така вже й довга. Homo Sapiens еволюціонував у Африці. Довгий час люди залишалися там, а лише потім почали мігрувати до Європи, Азії та Америки. Але як люди перетнули океан?

Домінантна теорія говорить про перетин своєрідного сухопутного мосту між Аляскою і Росією. Однак за іншою версією люди використовували каное і тепер з'явилися додаткові докази цього, пише Grunge.

Цю теорію змогли підтвердити у ХХ столітті. У 1950-х роках археологи виявили скелетні останки на острові біля узбережжя Каліфорнії. У своїх колах історики їх прозвали "Людина з Арлінгтон-Спрінгс".

Кістки були досить глибоко — 13 метрів від поверхні. Тому археолог Філ К. Орр, який керував розкопками, припустив, що вони мають вік близько десяти тисяч років. Тривалий час було неможливо визначити їх точний вік. Тільки у 1987 році людство розробило радіовуглецеві методи у належний спосіб. Тоді вдалося з'ясувати, що вік решток 13 000 років.

Вважається, що кістки є найдавнішими з будь-коли знайдених на території Америки. Вченим переважно потрапили до рук лише стегнові рештки. Повного скелета не було. Крім того, останки були не в найкращій формі. Але вченим удалося з'ясувати, що вони належали жінці.

Повторні дослідження з 2006 року мали на меті знайти більше деталей. Сьогодні відомо, що раніше людина з Арлінгтон-Спрінг жила окремим життям. На острові Санта-Роза колись було набагато більше суші. Багато суші поглинув океан. На цій території колишня людина полювала на унікальних тваринах. Один із найвідоміших видів — карликовий мамонт.

Інші рештки намагаються знайти на острові навіть сьогодні. Проте все поки що безуспішно. Поки що відповідно до теорії міграційного мосту вважають, що люди почали прибувати до Америки двадцять тисяч років тому.

Можливо, археологам вдасться виявити старіші фрагменти кістяків або кісток. Це допоможе підтвердити цю теорію.

Раніше Фокус писав про виявлення унікальної системи статі у Німеччині у віці 2000 років. Повідомляється, що саме вона стала зразком всіх сучасних систем опалення.