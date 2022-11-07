Люксова тепла підлога. У Німеччині знайшли 2000-річну віллу, яка випередила свій час (фото)

Знайдений у Баварії артефакт є прототипом усіх сучасних систем опалення від приватних будинків до громадських лазень.

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Камбодунум — найстаріше історичне місто в Німеччині, що демонструє римську велич. Раніше це місце прикрашали громадські храми та лазні. Однак нещодавно археологи під час розкопок тут виявили віллу з підігрівом підлоги, пише Ancient Origins.

Камбодунум народився ХV р. до н.е. Тоді римський імператор Нерон разом із братом Тиберієм знищили кельтське поселення. Сьогодні його залишки лежать під містом Кемптен у Баварії. Водночас у римський період тут був головний центр регіональної влади.

Під час розкопок в Археологічному парку Камбодунум виявили римську віллу з "теплою підлогою". Також археологи виявили термальну ванну. Стіни були прикрашені всілякими фресками. На цій території раніше було чимало кам'яних споруд латенського періоду.

Ця вілла є однією з найстаріших, коли-небудь виявлених у Німеччині. Вчені з'ясували, що будинок був обладнаний унікальною системою теплої підлоги. У римські часи вона була відома як "гіпокауст". Це попередник сучасних систем опалення. Так названі гіпокаусти виробляли теплу воду й гаряче повітря. Це все проходило через труби й дозволяло підігрівати підогу.

Фото: Коммод

Також була серія труб у стінах. Через них також проходило гаряче повітря. Так обігрівали верхні поверхи. Поступово такі системи почали масово використовувати в громадських лазнях Середземномор'я. Подекуди вони були й у приватних будинках.

Відомо, що грецький географ Страбон згадував місто кельтських естіонів під назвою Камбодунон. Однак жодних археологічних доказів у Кемптені ніхто не знайшов. Розквітати цю територія почала в І ст. нашої ери через стратегічні переваги розташування.

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