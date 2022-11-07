Рідкісний екземпляр. В Омані знайшли срібну коштовність віком 5000 років

Виявилося, що коштовності пов'язані з давньою індською цивілізацією.

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У Дахве проводили розкопки на місці поселень початку бронзової доби. Керувала дослідженням омансько-американська команда. У ході робіт дослідники виявили унікальну колекцію срібних прикрас, пише видання Oman Daily.

Результати розкопок представили на міжнародній конференції з археології та мистецтва Південної Азії. Вона проходила в Барселоні. Археологічними роботами керувала омансько-американська команда. Її очолювали професори Аль-Джахварі, Халед Дуглас і Кімберлі Вільямс.

Цінну колекцію виявили в могилі ІІІ тисячоліття до нашої ери. У ній можна було побачити різні частини намиста, кілька кілець і деякі інші рештки коштовностей. Одна зі срібних каблучок була досить незвичайною.

На ній була печатка із зображенням індійського бізона. Їх іноді пов'язували з представниками культури Індської долини (харапі). Знахідка вказала на активність купців у міжрегіональній торгівлі. Такі зображення часто були на кам'яних печатках в Ірані, Месопотамії та Бахрейні. Раніше їх знаходили в Омані теж — на гравіюваннях із м'якого каменю. Однак на металевому кільці зображення було вперше.

Експерт із давніх технологій Джонатан Марка Кеноєр каже, що такі печатки були притаманні для пізніших періодів. Але ця знахідка довела, що навіть у період бронзи люди були технічно розвиненішими.

Однак це не всі відкриття вчених. За допомогою інноваційної неруйнівної методики з'ясували, що срібло походить із турецької Анатолії. Це вказало на комплексність системи торгівлі, яка існувала в давнину.

Денніс Френез, італійський експерт із торгівлі між Оманом і долиною Інду, не приховував свого захоплення.

"Відкриття в гробниці в Аль-Батині срібного персня, ймовірно, зробленого в Месопотамії (Ірак), використання срібла з Анатолії (Туреччина) для індивіда, пов'язаного з цивілізацією Інду (Пакистан і Західна Індія), показує всю складність комерційних і культурних взаємин євразійської історії", — заявив Френез.

Він зазначив, що саме цю взаємодію можна розглядати як прототип сучасних глобальних обмінів.

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