Редкий экземпляр. В Омане нашли серебряную драгоценность возрастом 5000 лет

Оказалось, что драгоценности связаны с древней Индской цивилизацией.

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В Дахве проводили раскопки на месте поселений начала бронзового века. Руководила исследованием Оманско-американская команда. В ходе работ исследователи обнаружили уникальную коллекцию серебряных украшений, пишет издание Oman Daily.

Результаты раскопок представили на международной конференции по археологии и искусству Южной Азии. Она проходила в Барселоне. Археологическими работами руководила оманско-американская команда. Ее возглавляли профессора Аль-Джахвари, Халед Дуглас и Кимберли Уильямс.

Ценную коллекцию обнаружили в могиле ІІІ тысячелетия до нашей эры. В ней можно было увидеть разные части ожерелья, несколько колец и некоторые другие остатки драгоценностей. Одно из серебряных колечек было довольно необычным.

На нем была печать с изображением индийского бизона. Их иногда связывали с представителями культуры Индской долины (Хараппы). Находка указала на активность купцов в межрегиональной торговле. Такие изображения часто были на каменных печатях в Иране, Месопотамии и Бахрейне. Раньше их находили в Омане тоже – на гравировках из мягкого камня. Однако на металлическом кольце изображение было впервые.

Эксперт по древним технологиям, Джонатан Марка Кеноер, говорит, что такие печати были присущи для более поздних периодов. Но эта находка доказала, что даже в период бронзы люди были гораздо технически более развитыми.

Однако это не все открытия ученых. С помощью инновационной неразрушающей методики выяснили, что серебро происходит из турецкой Анатолии. Это указало на комплексность существующей системы торговли в давние времена.

Деннис Френез, итальянский эксперт по торговле между Оманом и долиной Инда не скрывал своего восхищения.

"Открытие в гробнице в Аль-Батине серебряного перстня, вероятно, сделанного в Месопотамии (Ирак), использование серебра из Анатолии (Турция) для индивидуума, связанного с цивилизацией Инда (Пакистан и Западная Индия), показывает всю сложность коммерческих и культурных взаимоотношений. в евразийской истории", — заявил Френез.

Он отметил, что именно это взаимодействие можно рассматривать как прототип современных глобальных обменов.

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