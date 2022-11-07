Завалило горами одягу. Як виглядає апокаліпсис "швидкої моди" на берегах Африки (фото)

Одна з маловідомих проблем Гани — водні шляхи, завалені сміттям з речей світових брендів.

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Станом на сьогодні Африка має багато проблем. Але про деякі з них говорять мало. Одна з таких — одяг. Швидка мода буквально "тисне" на континент. Відомі бренди типу H&M та Zara не переробляють використаний одяг, попри обіцянки. Внаслідок цього водні шляхи Гани просто переповнені сміттям з одягу, пише Daily Mail.

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Щороку до певних частин Африки припливають мільйони речей. Переважно це одяг, який виробляють усім відомі компанії. Тільки один H&M щорічно виготовляє 3 мільярди одиниць одягу. Водночас компанія переробляє лише 10%. Інші одиниці одягу опиняються у місцях типу Аккри — столиці Гани.

Гори одягу "мертвих білих людей" або obroni wawu, як його називають місцеві, мають бути заборонені. Громади не витримують такого напливу речей. Крім того, їхня якість надто низька, тому місцеві не можуть їх навіть носити. Ситуацію підсилює і Zara також. Лише за рік вона виробляє 100 мільярдів одиниць одягу, але переробляє лише 1%.

При виготовленні одягу компанії витрачають свій час та гроші на перепрофілювання. Тому зазвичай одяг відправляють до інших місць. У такий спосіб можуть утворюватися цілі узбережжя з речей низької якості, як у Гані. Одяг прибуває сюди із Великобританії, Австралії, Північної Америки та Європи. Тільки до міста Аккра потрапляє 15 мільйонів речей зі згаданих країн.

Ситуацію погіршують світові тенденції також. Щорічно компанії світу виробляють 100 мільярдів одиниць одягу. Це призводить до екологічного колапсу, адже більша частина з виготовленого спалюється або потрапляє на звалище. Якщо взяти звичайного американця з рівнем доходу, він один викидає близько 70 кг текстилю на рік. І рівень споживання в країні лише зростатиме.

На Африку ситуація має не лише екологічний вплив. Гори сміття з одягу впливають на рівень продажів усередині країни. Зокрема через наплив дешевого одягу місцеві бренди не можуть виробляти власні речі. Деякі власники африканських брендів навіть зазначають, що це нова форма неоколоніалізму.

Накласти вето на імпорт дешевого одягу пробували ще 2015 року. Тоді представники ЕАС — Східноафриканської спільноти хотіли зменшити наплив за допомогою петиції. Проте, вона не пройшла. За різними даними, під тиском США її відкликали.

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