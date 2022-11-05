Дослідники знайшли на льодовику три камери із плівками, залишеними там 85 років тому (фото)

У 1937 році експедиція з двох скелелазів опинилася на межі через погану погоду на льодовику. Щоб пройти весь шлях, їм довелося кинути свої фотоапарати. За 85 років їх змогли знайти.

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На льодовику в канадському Юконі виявили камери дослідників Бредфорда Вошбурна та Роберта Гейтса, які залишили 85 років тому. Про це повідомляє CNN.

Гріфін Пост очолив експедицію Teton Gravity Research, щоб знайти на льодовику Волш камери. Пошуки тривали цілий тиждень у серпні.

У червні 1937 року Вошбурн разом із партнером зі скелелазіння Робертом Гейтсом вирушили на гору Луканія — це третя найвища точка Канади (5226 м). На той момент вона була єдиною непокореною вершиною у Північній Америці. Початок їхнього шляху проходив через льодовик Волш. Погода була поганою: пілот літака відмовився повертатися за ними через сльоту та бруд. Тому Вошбурн і Гейтс мали не лише підкорити вершину, а й спуститися назад пішки, пройшовши понад 250 км до найближчого міста.

[ + – ] Пошук завершився вдало, дві камери досі містять плівки

Дослідникам довелося скинути намети, альпіністське спорядження та три камери у схованці. Гріффін Пост зі своєю командою зміг знайти камери, дві з яких все ще були з плівкою. Їх передали Parks Canada для аналізу фотографій.

[ + – ] Команда шукала фотоапарати тиждень

На підготовку експедиції пішло 18 місяців для пошуку старих документів, журналів та газет. Пост хотів встановити точне місце зберігання схованки. Дослідники Оттавського університету намагалася визначити, наскільки далеко міг пройти льодовик за 80 років.

Через рух льодовика протягом багатьох років предмети були розкидані на "десятки метрів" один від одного, але команда за день знайшла майже всю схованку за вирахуванням кількох предметів, які були віднесені талою водою.

[ + – ] Зіставлення фото 1930-х років із нинішньою ситуацією

У схованці були три камери: повітряна камера Fairchild F-8 Вошбурна, яка була пошкоджена, та дві камери, які все ще не пошкоджені: модель DeVry "Lunchbox" та Bell & Howell Eyemo 71A.

[ + – ] Стан однієї з камер

Команда Гріффіна Поста зв'язалася з родичами Вошбурн та Гейтса. Самі альпіністи померли у 2007 році.

Нагадаємо, у вересні загинула відома альпіністка Гіларі Нельсон у Гімалаях.

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