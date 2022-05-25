У Кигризстані підняли прапор України на піку імені Путіна (відео)

Задля встановлення прапора нашим спортсменам довелося підкорити висоту 4446 метрів, а свій вчинок альпіністи прокоментували так: "російський світ руйнується".

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У Киргизстані українським спортсменам вдалося підкорити "Пік Путіна", розташований у гірському масиві Тянь-Шень Чуйської області. Піднявшись на висоту в 4446 метрів, вони розмістили там наш прапор. Про це повідомляє Instagram-акаунт Ukraine.ua.

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"Російський світ руйнується", — прокоментували вони свій вчинок.

Уточнимо, що на даний момент імена спортсменів, які підкорили вершину, не розголошується.

Що за "Пік Путіна"?

Цей об'єкт знаходиться в гірському масиві Тянь-Шань і розташований на території Чуйської області. Своє ім'я пік цієї гірської системи отримав у 2011 році. У грудні 2010 року депутати Московського кенешу виступили з пропозицією надати ім'я на той момент прем'єр-міністра РФ безіменній горі. Парламент Киргизстану розглянув цю пропозицію та ухвалив відповідне рішення — 17 лютого 2011 року гора отримала ім'я "Пік Путіна".

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