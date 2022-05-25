В Кыгрызстане подняли флаг Украине на пике имени Путина (видео)

Ради установления флага нашим спортсменам пришлось покорить высоту в 4446 метров, а свой поступок альпинисты прокомментировали так: "русский мир рушится".

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В Кыргызстане украинским спортсменам удалось покорить "Пик Путина", который расположен в горном массиве Тянь-Шень Чуйской области. Взобравшись на высоту в 4446 метров они разместили там наш флаг. Об этом сообщает Instagram-аккаунт Ukraine.ua.

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"Русский мир рушится", — прокомментировали они свой поступок.

Уточним, что на данный момент имена спортсменов, покоривших вершину, не разглашается.

Что за "Пик Путина"?

Отметим, что этот объект находится в горном массиве Тянь-Шань и расположен на территории Чуйской области. Свое имя пик этой горной системы получил в 2011 году. В декабре 2010 года депутаты Московского кенеша выступили с предложением дать имя на тот момент премьер-министра РФ безымянной горе. Парламент Киргизстана рассмотрел это предложение и принял соответствующее решение — 17 февраля 2011 года гора получила имя "Пик Путина".

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