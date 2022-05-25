Путин продолжает чистки среди генералитета из-за провалов в Украине, — СМИ

По информации журналистов, глава Кремля уволил двух генералов. Вероятно, на них возложат ответственность за провалы на первом этапе вторжения в Украину.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В России продолжаются чистки среди военных генералов за провалы на первом этапе широкомасштабного вторжения России. Таким образом недавно были отстранены два российских военных, которые руководят военными округами. Единственный командующий не попавший пока в опалу — генерал армии Александр Дворников из Южного военного округа, который сейчас командует всеми силами РФ в Украине. Об этом сообщает издание Defence Express со ссылкой на источники.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По информации журналистов, со своей должности был уволен командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев. Он занимал этот пост с 2018 года.

[ + – ] Александр Журавлев

Кроме того, есть неподтвержденная информация, что командующий Восточного военного округа генарал-полковник Александр Чайко тоже был уволен. Он работал на этой должности с ноября 2021 года.

[ + – ] Александр Чайко

Скорее всего, на них будет положена ответственность за провалы на первом этапе наступления российских войск в Украине. В издании отмечают, что единственный командующий военным округом, который не попал в опалу — генерал армии Александр Дворников. Он руководит Южным военным округом, а сейчас командует всеми силами РФ в Украине.

[ + – ] Александр Дворников

По данным СМИ, Дворников также ищет виновных, на которых будет сброшена вина за огромные потери на Изюмском направлении. Однако с этим могут возникнуть трудности. Потому что группировкой на Славянском направлении (Изюм) руководил генерал-полковник Геннадий Жидко. В 2021 году он стал заместителем министра обороны России Сергея Шойгу.

"Таким образом, хватит ли у Александра Дворникова "зубов", чтобы "съесть" заместителя Сергея Шойгу, остается под огромным вопросом. Особенно до того, как Дворников будет сам вынужден отвечать за свои провалы", — пишут журналисты.

Напомним, 17 мая в украинской разведке сообщали, что в России начали отстранять и проводить следствия командующих и генералов за их провалы в войне против Украины. В ГУР насчитали 6 людей из высшего военного руководства РФ, среди них оказался командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. Он был отстранен и арестован за потерю флагманского крейсера "Москва".

20 апреля в ГУР рассказали, что сотрудники ФСБ устроили массовые чистки в рядах руководства "ЛНР". По информации разведки, "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет арестован и находится в СИЗО ФСБ в Ростове на Дону.