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Военный Фокус Российско-украинская война

Отстраненные и под следствием: Кремль показательно наказывает командиров ВС РФ за неудачи, — ГУР

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Разбитая военная техника российской армии
Фото: Генштаб ВСУ | Разбитая военная техника российской армии

В украинской разведке подсчитали, что в России уже отстранили 6 командующих и генералов из-за поражений и неудач во время войны в Украине.

В Кремле хотят уменьшить последствия будущей политической и уголовной ответственности и пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях командиров российских военных частей и соединений. Поэтому в России начали отстранять и проводить следствия командующих и генералов за их провали в войне против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Украинские разведчики насчитали 6 командующих и генералов, которых отстранили от исполнения своих обязанностей.

  • За потерю гордости Черноморского флота России крейсера "Москва" был отстранен и арестован командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия начали также против его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука.
  • За большие потери личного состава и военной техники российской армии был отстранен от должности руководящий шестой армией РФ Владислав Ершов.
  • По этой же причине был отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя. По информации ГУР, он отправлял российских срочников на войну в Украине "вопреки приказам высшего руководства".
  • В связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранили от должности командующего 22 армейского корпуса южного военного округа в Крыму генерал-майора Аркадия Марзоева.
  • Также был снят с должности командир 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник Михаил Пономарев.

"Все эти показательные наказания способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командирам. Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", — подытожили в украинской разведки.

Напомним, 17 мая издание The Guardian писало, что Владимир Путин лично погрузился в руководство войной в Украине. По информации журналистов, он отдает распоряжения на уровне полковников или бригадных генералов. Глава Кремля также помогает руководить операцией ВС РФ на Донбассе и взаимодействует с главой Генштаба РФ Герасимовым, несмотря на сообщения о его отстранении.