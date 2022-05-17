Відсторонені і під слідством: Кремль показово карає командирів ЗС РФ через невдачі, — ГУР
В українській розвідці підрахували, що в Росії вже усунули 6 командувачів та генералів через поразки та невдачі під час війни в Україні.
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У Кремлі хочуть зменшити наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності та намагаються звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів російських військових частин та з'єднань. Тому в Росії почали усувати й проводити слідства щодо командувачів та генералів за їхні провали у війні проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Українські розвідники нарахували 6 командувачів та генералів, яких усунули від виконання своїх обов'язків.
- За втрату гордості Чорноморського флоту Росії крейсера "Москва" відсторонено та заарештовано командувача Чорноморського флоту віцеадмірала Ігоря Осипова. Слідчі дії розпочали також проти його першого заступника віцеадмірала Сергія Пінчука.
- За великі втрати особового складу та військової техніки російської армії відсторонено з посади керівника шостою армією РФ Владислава Єршова.
- З цієї причини відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Кисіля. За інформацією ГУР, він відправляв російських строковиків на війну в Україні "всупереч наказам найвищого керівництва".
- Через незадовільне виконання поставлених завдань усунули з посади командувача 22 армійського корпусу південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва.
- Також знято з посади командира 103-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.
"Всі ці показові покарання сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення", — підсумували в українській розвідці.
Нагадаємо, 17 травня видання The Guardian писало, що Володимир Путін особисто взявся за керівництво війною в Україні. За інформацією журналістів, він віддає розпорядження на рівні полковників чи бригадних генералів. Глава Кремля також допомагає керувати операцією ЗС РФ на Донбасі та взаємодіє з головою Генштабу РФ Герасимовим, попри повідомлення про його усунення.