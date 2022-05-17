Відсторонені і під слідством: Кремль показово карає командирів ЗС РФ через невдачі, — ГУР

В українській розвідці підрахували, що в Росії вже усунули 6 командувачів та генералів через поразки та невдачі під час війни в Україні.

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У Кремлі хочуть зменшити наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності та намагаються звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів російських військових частин та з'єднань. Тому в Росії почали усувати й проводити слідства щодо командувачів та генералів за їхні провали у війні проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Українські розвідники нарахували 6 командувачів та генералів, яких усунули від виконання своїх обов'язків.

За втрату гордості Чорноморського флоту Росії крейсера "Москва" відсторонено та заарештовано командувача Чорноморського флоту віцеадмірала Ігоря Осипова. Слідчі дії розпочали також проти його першого заступника віцеадмірала Сергія Пінчука.

За великі втрати особового складу та військової техніки російської армії відсторонено з посади керівника шостою армією РФ Владислава Єршова.

З цієї причини відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Кисіля. За інформацією ГУР, він відправляв російських строковиків на війну в Україні "всупереч наказам найвищого керівництва".

Через незадовільне виконання поставлених завдань усунули з посади командувача 22 армійського корпусу південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва.

Також знято з посади командира 103-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.

"Всі ці показові покарання сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення", — підсумували в українській розвідці.

Нагадаємо, 17 травня видання The Guardian писало, що Володимир Путін особисто взявся за керівництво війною в Україні. За інформацією журналістів, він віддає розпорядження на рівні полковників чи бригадних генералів. Глава Кремля також допомагає керувати операцією ЗС РФ на Донбасі та взаємодіє з головою Генштабу РФ Герасимовим, попри повідомлення про його усунення.