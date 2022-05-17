Наказує генералам: ЗМІ розповіли, як Путін керує війною в Україні

Президент Росії керує російськими окупантами на Донбасі, а допомагає йому голова Генштабу Валерій Герасимов. Колишній бригадний генерал армії Великобританії Бен Баррі сказав, що в глави держави мають бути справи важливіші, ніж "зануритися у повсякденну рутину".

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Президент Росії Володимир Путін особисто поринув у повномасштабну війну в Україні та віддає розпорядження на рівні полковників чи бригадних генералів. Про це пише британська газета The Guardian із посиланням на джерела серед західних військових.

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Президент Росії допомагає керувати пересуванням російських окупантів на Донбасі. Він взаємодіє з главою російського Генштабу Валерієм Герасимовим, незважаючи на інформацію про його усунення, зазначили співрозмовники.

"Путін і Герасимов беруть участь в ухваленні тактичних рішень на рівні, на який ми зазвичай очікуємо від полковника або бригадного генерала", — зазначив один із джерел у військовій сфері.

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Інших відомостей, які б підтвердили дані про участь Путіна та Герасимова у війні не надано, оцінка особистого залучення Путіна у війну ґрунтувалася на отриманих розвідданих.

Колишній бригадний генерал британської армії, експерт із наземних бойових дій у Міжнародному інституті стратегічних досліджень Бен Баррі сказав, що глава держави повинен мати справи важливіші, ніж ухвалення військових рішень. Вони мають визначати політичну стратегію, а не "занурюватися у повсякденну рутину", прокоментував він.

Армія РФ не може досягти прориву на Донбасі, де вони вже місяць наступають. Їм не вдалося оточити сили українських військових, які є меншими за чисельністю, пише The Guardian.

Генштаб ЗС РФ зазвичай відправляє інструкції генералам на місцях, але невпевнені дії Москви призвели до того, що вона змушена була відправити генералів ближче до лінії фронту. Збройні сили України стверджують, що завдяки цьому вони ліквідували до 12 генералів.

Нагадаємо, що 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони ЗСУ витіснив ЗС РФ за кордон Харківської області.

Військове керівництво Росії, за даними Генерального штабу ЗСУ, планує набрати приблизно 2,5 тисячі резервістів і відправити їх в Україну воювати. Їх готують у Воронезькій, Бєлгородській і Ростовській областях.