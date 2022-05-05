Американська розвідка допомагає ЗСУ вбивати російських генералів в Україні, — NYT

Київ стверджує, що ЗСУ ліквідували приблизно 12 генералів РФ. США сконцентрувалися на передаванні українським військовим даних про місцезнаходження штабу російської армії.

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Сполучені Штати надали Україні розвіддані про російські підрозділи, що дозволило Збройним силам убити багатьох російських генералів під час повномасштабної війни. Загалом, за даними української влади, силами ЗСУ було ліквідовано приблизно 12 генералів, ця кількість вразила військових аналітиків. Про це з посиланням на високопосадовців американських чиновників повідомляє видання The New York Times.

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Допомога у націлюванні на офіцерів ЗС РФ є частиною секретних зусиль адміністрації президента США Джо Байдена щодо надання Україні розвідувальної інформації про поле бою у режимі реального часу, пише видання. Ці розвіддані також враховують очікувані переміщення російських військ, отримані з нещодавніх американських оцінок секретного бойового плану дій Москви на Донбасі на сході України, заявили офіційні особи. Водночас, вони відмовилися вказати, скільки генералів було вбито внаслідок допомоги США.

За даними джерел, США зосередилися на наданні даних про місцезнаходження мобільного штабу російської армії, який часто переміщується. Українські офіційні особи об'єднали цю географічну інформацію з результатами роботи власної розвідки, враховуючи перехоплені повідомлення.

"Підтримка американською розвідкою українців справила вирішальний вплив на поле бою, підтвердивши цілі, виявлені українськими військовими, і вказавши на нові цілі. Потік оперативної розвідувальної інформації про пересування російських військ, яку Америка передала Україні, не має прецедентів", — йдеться у публікації.

Журналісти також зазначають, що адміністрація Байдена хотіла зберегти в секреті більшу частину розвідувальних даних із поля бою, побоюючись, що це буде сприйнято як ескалація та спровокує президента Росії Володимира Путіна на більш масштабну війну. Американські офіційні особи не описували, як вони отримали інформацію про штаби російських військ, побоюючись поставити під загрозу свої методи збору. Але протягом усієї війни спецслужби США використовували різні джерела, зокрема секретні та комерційні супутники, для відстеження пересування російських військ.

Після публікації цієї статті в New York Times прессекретарка Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон заявила, що розвіддані з поля бою не були надані українцям "із наміром убити російських генералів".

Також видання зазначило, що не всі удари по російських високопоставлених військових були завдані українськими військами з використанням розвідки США. За словами кількох американських офіційних осіб, завдання удару в минулі вихідні за місцем дислокації генерала, начальника Генерального штабу ЗС Росії Валерія Герасимова не було підтримане американською розвідкою, оскільки Сполучені Штати забороняють собі надавати розвіддані про найвищих російських лідерів.

Нагадаємо, 23 квітня ЗСУ повідомили, що українські бійці завдали удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової армії РФ у Херсонській області, внаслідок чого загинули два російські генерали.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що ЗСУ поранили начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова під Ізюмом.