ЗСУ поранили начальника Генштабу РФ Герасимова, — радник голови МВС

Генерал армії прибув під Ізюм, щоб особисто командувати наступом російських військ на Слов'янськ. Як стверджує Антон Геращенко, в командному штабі окупантів сильно "бахнуло".

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Сьогодні, 1 травня, українські військові завдали удару по місцю, де знаходився штаб 2 армії ЗС РФ. Про це повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко в Телеграмі.

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"Годину тому щось дуже "бахнуло" в Ізюмі в районі 2 армії окупантів", — зазначено в публікації.

У місці удару знаходиться ставка начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова. Раніше він спеціально прибув до Ізюма для керівництва наступом на Слов'янськ.

Інформацію про смерть Герасимова опублікував телеграм-канал, який пов'язують з Офісом Президента, "Вертикаль".

"Охоронець начгенштабу Росії Герасимова під Ізюмом спецпризначенець армії Росії помер кілька годин тому. Він отримав поранення внаслідок удару ЗСУ по командному штабу. Також спроба вивезти Герасимова з Ізюма, яку роблять зараз, може бути пов'язана з його пораненням, чекаємо більше інформації від наших друзів з ГУР", — написали в публікації.

У штабі на момент удару було близько 40 офіцерів від майора до полковника. Телеграм-канал "Ранок Лютого" стверджує, що відомо про 20 загиблих серед офіцерів, а також велику кількість рядового складу.

Додамо, що у ЗМІ інформацію про прибуття Герасимова до Ізюма повідомили 2 дні тому. Він прибув у пункт управління військами Збройних сил РФ. Журналісти писали, що це може свідчити про відсутність тактичних перемог на Донбасі.

Нагадаємо, 21 квітня ЗСУ ліквідували російського підполковника танкової армії.

11 квітня українські військові знищили начальника артрозвідки 49-ї загальновійськової армії РФ.