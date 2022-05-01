ВСУ ранили начальника Генштаба РФ Герасимова, — советник главы МВД

Генерал армии прибыл под Изюм, чтобы лично командовать наступлением российских войск на Славянск. Как утверждает Антон Геращенко, в командном штабе оккупантов сильно "бахнуло".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Сегодня, 1 мая украинские военные нанесли удар по месту, где находился штаб 2 армии ВС РФ. Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко в Телеграме.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Час назад что-то очень сильно "бахнуло" в Изюме в районе 2 армии оккупантов", — указано в публикации.

В месте удара находится ставка начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Ранее он специально прибыл в Изюм для руководства наступлением на Славянск.

Информацию о смерти охранника Герасимова опубликовал телеграм-канал, который связывают с Офисом президента, "Вертикаль".

"Охранявший начгенштаба рф Герасимова под Изюмом спецназовец армии рф скончался несколько часов назад. Он был ранен после удара ВСУ по командному штабу. Также попытка вывезти Герасимова из Изюма, которая предпринимается сейчас, может быть связана с его ранением, ждем больше информации от наших друзей из ГУР", — написали в публикации.

В штабе на момент удара находилось около 40 офицеров от майора до полковника. Телеграм-канал "Утро Февраля" утверждает, что известно о 20 погибших среди офицеров, а также большое количество рядового состава.

Добавим, что в СМИ информация о прибытии Герасимова в Изюм сообщили 2 дня назад. Он прибыл в пункт управления войсками Вооруженных сил РФ. Журналисты писали, что это может говорить об отсутствии тактических побед на Донбассе.

Напомним, 21 апреля ВСУ ликвидировали российского подполковника танковой армии.

11 апреля украинские военные уничтожили начальника артразведки 49-й общевойсковой армии РФ.