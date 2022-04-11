ВСУ ликвидировали начальника артразведки 49-й общевойсковой армии РФ (фото)

Подполковника Савинова уничтожили 12 марта, до вторжения в Украину он принимал участие на войне в Сирии.

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Украинские военные ликвидировали подполковника Вячеслава Савинова, который занимал должность заместителя начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии — начальника артиллерийской разведки 49-й общевойсковой армии. Об этом сообщается на сайте выпускников училища, где проходил обучения Савинов.

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Указывается, что российского подполковника ликвидировали 12 марта. Проститься с Савиновым смогли спустя две недели. Однако информация о его смерти появилась в сети только сейчас.

Что известно о подполковнике Савинове?

Вячеслав Савинов родился в Нойштрелитце ГДР. Участвовал на войне в Сирии в 2015 и 2016 годах. Получил два ранения. Указывается, что у российского офицера осталось двое сыновей и жена.

Добавим, что 49-я общевойсковая армия РФ задействована в оккупации на юге Украины.

Напомним, 3 командира ВСУ ликвидировали замкомандира 83-й бригады ВДФ РФ.

29 марта ВСУ ликвидировали командующего 200-й бригады ВС РФ полковника Дениса Курило.

25 марта стало известно о ликвидации командующего 49-й армии РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.